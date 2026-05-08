Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Rejtett kamerát helyeztek el egy egri iskola öltözőjében, óriási a felháborodás

Botrányos eseménysorozat vette kezdetét 2025 decemberében, amikor az Egri SZC Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium pedagógusai egy különös tárgyra lettek figyelmesek. Az idegen nyelvi munkaközösség irodájában, amelyet a tanárok pihenésre és átöltözésre is használtak, egy fadobozba rejtett kamera volt elrejtve.
Feszültség és rendőrségi nyomozás árnyékolja be az egri Egri SZC Wigner Jenő Technikumának mindennapjait, miután egy rejtett kamera és rendszerszintű visszaélések gyanúja került a felszínre – számolt be Blikk.hu. A botrány gyökerei 2025 decemberéig nyúlnak vissza, amikor a pedagógusok az idegen nyelvi munkaközösség irodájában – amelyet pihenésre és átöltözésre is használtak – egy gyanús fadobozt találtak, amely egy kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközt rejtett. A rendőrök a memóriakártyán olyan felvételeket találtak, amelyek a dolgozók tudta és hozzájárulása nélkül készültek, így az Egri Rendőrkapitányság tiltott adatszerzés gyanúja miatt indított eljárást.

Az egri technikum épületében talált rejtett kamera miatt jelenleg is zajlik a rendőrségi nyomozás
Fotó:  Unsplash

Az intézmény igazgatója az adatvédelmi hatóság előtt azzal védekezett, hogy a kamerát egy biztonsági cég javaslatára, vagyonvédelmi célból helyezték ki, mivel az iskolában sorozatos lopások történtek, és készpénz, pendrive-ok, sőt alkohol is eltűnt. 

A tanárok azonban vitatják ezt az érvelést, mivel semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak a megfigyelésről, a titkos rögzítést pedig jogszerűtlennek és a személyiségi jogaik súlyos megsértésének tartják.

A pedagógusok beszámolói szerint a kameraügy csupán a jéghegy csúcsa, és az iskola működését mélyebb, rendszerszintű problémák is terhelik. Állításuk szerint a mindennapokat kifizetetlen túlórák, szakképzetlen oktatók alkalmazása, valamint a diákok ösztöndíjaival való visszaélések is jellemzik. Míg a rendőrség a tiltott adatszerzés ügyében folytatja a vizsgálatot, a nyomozás részleteiről a hatóságok a folyamatban lévő eljárásra való tekintettel egyelőre nem adtak bővebb felvilágosítást.

