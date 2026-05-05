Lángoló kamion bénítja meg az M3-as forgalmát

Az M3-as autópálya Hatvan környéki szakaszán jelentős torlódás alakult ki, miután egy kigyulladt jármű miatt korlátozták a forgalmat a Gyöngyös felé vezető oldalon. A leállósávban lángoló kamion és a felszálló sűrű füst nehezíti a látási viszonyokat, ezért az arra közlekedőknek érdemes jóval hosszabb menetidővel számolniuk – írta a Nool.hu.

Kamion áll lángokban az M3-as autópályán Hatvannál

Fotó: baleset-info.hu

Hatalmas lángokkal ég egy kamion az M3-ason

Teljes útlezárás mellett küzdenek a lángokkal a tűzoltók az M3-as autópályán, miután Hatvan közelében, az 55-ös kilométernél kigyulladt egy kamion. A jármű a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a leállósávban kapott lángra, az oltási munkálatok miatt azonban a hatóságok a sztráda érintett oldalát teljes szélességében lezárták.

A forgalmat a hatvani csomópontnál terelik le a pályáról, így nemcsak az autópályán, hanem a környékbeli alsóbbrendű utakon is jelentős torlódásra és megnövekedett menetidőre kell készülniük az autósoknak.

A korlátozást várhatóan csak a műszaki mentés és az úttest megtisztítása után oldják fel, ezért a térségben közlekedőknek érdemes indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a balatonboglári tűzoltók most egy egészen szokatlan mentőakcióhoz kaptak riasztást egy bajba jutott állat miatt. A bejelentés után a helyszínre siető egységeknek egy esővíz-elvezető csatorna mélyén rekedt, elkeseredett kisrókát kellett kimenekíteniük a szorult helyzetéből.