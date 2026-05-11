Videón a brutális kamionbaleset az M1-esen: a betonfal mentette meg több ember életét

Súlyos baleset történt az M1-es autópályán, ahol egy kamion nagy erővel csapódott a betonfal nyitóelemének, majd felborult. A brutális kamionbaleset során a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba – közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Facebook-oldalán.

Fotó: MKIF Zrt./Facebook

A Megáll az ész #138 közlekedésbiztonsági sorozatban közzétett felvételen jól látható, ahogy a kamion – egyelőre ismeretlen okból – letér az útról, majd nagy sebességgel a betonfal nyitóelemének csapódik. Az ütközés erejétől a jármű felborult, végül a szalagkorláton állt meg. A sofőr súlyos sérüléseket szenvedett.

Mentőhelikopter érkezett a helyszínre

A baleset után a sérült kamionost mentőhelikopterrel szállították kórházba. A hatóságok egyelőre nem tudják pontosan, mi okozta a balesetet.

A közlekedésbiztonsági oldal szerint több lehetőség is felmerülhet: rosszullét, figyelmetlenség, vezetés közbeni telefonhasználat, elalvás vagy akár műszaki hiba is állhat a háttérben. A bejegyzés szerint a betonfal kulcsszerepet játszott abban, hogy nem történt még nagyobb tragédia.

A munkaterületen ugyanis egy brigádszállító autó is tartózkodott, amelynek utasait nagy valószínűséggel a betonfal védte meg attól, hogy a kamion közéjük csapódjon.

Fontos figyelmeztetést adtak ki

A baleset után ismét felhívták a sofőrök figyelmét arra, hogy csak megfelelő fizikai állapotban üljenek volán mögé.

Kiemelték:

tartsák be az előírt pihenőidőt,

ha fáradnak, álljanak meg a legközelebbi pihenőhelyen,

kizárólag megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedjenek.

A szakemberek szerint néhány másodperc figyelmetlenség is végzetes következményekhez vezethet az autópályán.

