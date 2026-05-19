Komoly meglepetést találtak a rendőrök az M5 autópályán – videó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M5-ös autópálya egyik tengelysúlymérő-állomásánál intettek ki egy török nyerges vontatót, amely alumínium profilokat szállított Németországba. A rutinellenőrzés pillanatok alatt drámai fordulatot vett, a kamionsofőr pedig megpróbált elmenekülni az intézkedés elől.

A drog mellett ezt a fegyverarzenált is megtalálták a NAV pénzügyőrei a török kamionsofőrnél Fotó: NAV

A pénzügyőrök a járműszerelvény mellett a vezetőfülkét is átvizsgálták, mivel abból rendkívül erős, szúrós szag áradt. A gyanújuk beigazolódott: a sofőr irattáskájából nejlonfóliába csomagolt, 66,94 gramm súlyú kábítószer-gyanús anyag került elő. A férfi nem próbálkozott mellébeszélni, azonnal elismerte, hogy marihuánát tartott magánál.

Meglátta, hogy hova nyúlnak, futásnak eredt a kamionsofőr

A NAV munkatársai azonnal értesítették a rendőrséget, majd az egyenruhások közösen folytatták a monstrum tüzetes átvizsgálását. Amikor a járőrök a vezetőülés alatti tárolórekesz felé nyúltak, a török sofőr pánikba esett, és elrohant a helyszínről.

A menekülés mindössze néhány percig tartott: az egyenruhások rövid hajsza után utolérték, elfogták és megbilincselve kísérték vissza a járműhöz a férfit. A rekesz felnyitásakor azonnal egyértelművé vált, hogy a sofőr miért akart egérutat nyerni. A rejtekhelyről ugyanis 12 darab maroklőfegyver és a hozzájuk tartozó tárak kerültek elő.

A török férfit, a fegyvereket és a megtalált kábítószert a NAV pénzügyőrei átadták a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak.

Súlyos börtönévek várhatnak a fegyvercsempészre

Magyarországon a jogszabályok rendkívül szigorúak: mennyiségtől függetlenül tilos a kábítószer birtoklása és fogyasztása. Engedély nélkül lőfegyvert és lőszert az országba behozni szintén súlyos bűncselekmény, amiért évekre rács mögé kerülhet az elkövető. Az illegális fegyverszállítmányok óriási közbiztonsági kockázatot jelentenek, ezért kiszűrésük kiemelt feladata a hatóságoknak.

