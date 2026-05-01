Fél a bosszútól, ezért külföldre menekült a kisfiút felrúgó karateedző

Két évvel a brutális eset után is folytatódik az ügy, amely egy kisgyermek bántalmazása miatt robbant ki. A Bors úgy tudja, a kisfiút felrúgó karateedző időközben külföldre költözött, miközben továbbra is ártatlannak vallja magát.

Habár a karateedző bocsánatot kért a kisfiú édesanyjától, továbbra sem tartja magát bűnösnek

Kisfiút felrúgó karateedző a bíróság előtt

A Szolnoki Törvényszék előtt zajló eljárásban április végén újabb szakértőket hallgattak meg. A vádlott a tárgyalásra Dániából érkezett vissza Magyarországra.

A férfi állítása szerint azért hagyta el az országot, mert tartott a közvélemény reakciójától, és féltette a családját. Úgy érzi, megbélyegezték, és itthon már munkát sem kapna.

Dániába költözött a vádlott

A jászberényi karateedző, Agócs Tibor Koppenhágából repült haza a tárgyalásra. Ismerősei szerint a döntés hátterében az áll, hogy a férfi úgy érzi, Magyarországon börtönbe akarják juttatni, és nem kapna lehetőséget a további munkavégzésre.

A vádlott ugyanakkor továbbra is kitart az ártatlansága mellett, és vitatja a vádakat.

Brutális jelenet a kalandparkban

A vád szerint a férfi 2024 júliusában a szolnoki kalandparkban rángatta el a kisfiút, majd olyan erővel rúgta meg, hogy a gyermek a földre zuhant és beverte a fejét.

A férfi ezt követően magára hagyta a síró gyermeket. Bár később bocsánatot kért az édesanyától, a történteket máig másként látja.

Mindent tagad a karateedző

A vádlott szerint nem történt rúgás, és a helyzet nem volt veszélyes. Védekezésében a hőségre és a gyerekek okozta feszültségre hivatkozott, valamint azt állította, hogy a szülő nem jelezte a gyermek különleges nevelést igényét.

Az ügyben egyelőre nem született jogerős döntés, a bírósági eljárás tovább folytatódik.