A 24.hu már tavaly arról írt, hogy a rendőrség több mint egy éve nyomoz K. Endre ügyében hamis tanúzásra felhívás gyanúja miatt, akkor azonban még senkit sem hallgattak ki gyanúsítottként. A kegyelmi ügy egyik legismertebb szereplőjével kapcsolatos nyomozásról Polt Péter akkori legfőbb ügyész számolt be Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjének írásbeli kérdésére – idézte fel a Blikk. Polt Péter akkor azt közölte, hogy az eljárás továbbra is felderítési szakaszban van, a nyomozást pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányság folytatja. Ma reggel elfogták K. Endrét, hogy gyanúsítottként hallgassák ki.

Kegyelmi ügy: elfogták K. Endrét

„Vizsgáljuk azt, hogy más bűncselekmények is megvalósultak-e, ennek érdekében, kiterjedt adatgyűjtést végeztek a kollégák, tanúkat kutattak fel, hallgattak ki, felvételeket elemeztek, és számos hatósági szervezetet keresnek meg a további információk beszerzése céljából. A büntetőeljárások során általánosságban véve is követelmény, hogy büntetőeljárás minden szakaszában maradéktalanul érvényesüljenek a törvényességi és eljárási garanciák, és emellett a társadalom kollektív igazságérzete és a közbizalom fenntartása is kiemelt szempont.

Ennek az ügynek a jogi összetettségére tekintettel a rendőrség, a Budapesti Rendőr Főkapitányság, a Fővárosi Főügyészséggel folyamatosan szakmai egyeztetést folytatott, ami jelenleg is zajlik.

Jelen állás szerint az ügy jogi minősítése a BTK. 276. szakaszának első bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő hamis tanúzásra felhívás bűntett miatt zajlik. Ennek az ügynek összefüggésében ma reggel a Budapesti Rendőrfőkapitányság munkatársai K. Endrét elfogták. Jelenleg is eljárási cselekmények folynak a férfivel, és ezt követően további eljárási cselekményekre kerülhet még sor" – közölte Gál Kristóf r. ezredes, a rendőrség szóvivője május 29-én pénteken.

A köztársasági elnök lemondott a kegyelmi ügy miatt

K. Endre neve a kegyelmi ügy miatt vált ismertté az egész országban. Ő az a férfi, akinek Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában kegyelmet adott. Amikor a döntés nyilvánosságra került, hatalmas politikai botrány lett belőle, amely végül Novák Katalin lemondásáig vezetett, és Varga Judit igazságügyi miniszter politikai pályáját is kettétörte. A pénteki rendőri intézkedés újabb fordulatot hozhat a közélet egyik legvitatottabb ügyében.