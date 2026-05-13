Kettő- és hároméves kislányokat vert el seprűnyéllel és vesszővel egy férfi, ezt nem ússza meg szárazon

Kegyetlen férfi ellen rendelt el előzetes letartóztatást a bíróság, miután a gyanú szerint súlyosan bántalmazta élettársa két kisgyermekét egy romániai településen. A hatóságok közlése szerint a három- és kétéves kislányokat saját otthonukban érte a brutális támadás. Az ügyészség tájékoztatása alapján a férfi április elején seprűnyéllel ütlegelte a gyermekeket. A bántalmazás során a kislányok fejét is többször megütötte, majd másnap tovább folytatta az erőszakot – írta a Maszol.

A hatóságok szerint a kisebbik gyermek hátát, lábait és fenekét is ütlegelte egy vesszővel a férfi. A sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a kétéves kislány csaknem ötvennapos orvosi kezelésre szorult.

A helyi beszámolók szerint a család albérletben élt a településen. Többen arról számoltak be, hogy korábban az édesanya viselkedésével kapcsolatban is felmerültek problémák, ugyanakkor a gyermekvédelmi szervek korábban nem látták indokoltnak a gyermekek kiemelését.

A bíróság végül az ügyészség indítványára elrendelte a férfi vizsgálati fogságát. Az édesanyát hatósági felügyelet alá helyezték, miközben a nyomozás tovább folytatódik az ügy teljes körű feltárása érdekében.

