Vérbe borult a Keleti aluljárója, bottal verték félholtra a haragosukat – videóval

Vér folyt a Keleti pályaudvar aluljárójának kövén, miközben két férfi ütötte és rugdosta a haragosát a járókelők szeme láttára. A Keleti aluljárójában történt brutális támadás során a sértett életveszélyes fejsérüléseket szenvedett – tette közzé a Fővárosi Főügyészség a Magyarország Ügyészsége oldalán.

Véres leszámolás a Keleti aluljárójában

Fotó:Illusztráció (Aliona Sachko/Pexels)

A Keleti aluljárójában bottal rontottak a férfira

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 37 és egy 34 éves testvérpár ellen, akik a vádirat szerint 2025 januárjában támadtak rá egy férfira Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjánál.

A két férfi az esti órákban indult szórakozni, amikor a Keleti pályaudvar aluljárójában meglátták későbbi áldozatukat. Az idősebb testvér korábban, még szilveszterkor keveredett konfliktusba a sértettel, a vita pedig most brutális erőszakba fordult.

A vádirat szerint az idősebbik férfi egy közel egy méteres fabottal rohant a sértetthez, majd többször fejbe ütötte. Ezután a fiatalabb testvér is bekapcsolódott a támadásba, és rugdosni kezdte a földre kerülő férfit.

Életveszélyes sérüléseket szenvedett el a megvert férfi

Fotó: részlet az ügyészség videójából

Vérző sértettet hagytak hátra az aluljáróban

A bántalmazott férfi élettársa próbálta szétválasztani a feleket, de a dulakodás tovább folytatódott a Keleti pályaudvar aluljárójában. A sértett a verekedés közben a feljáró korlátjába is beverte a fejét. A támadók végül magára hagyták a vérző férfit, majd elmenekültek a helyszínről.

A sérült olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy az orvosok életveszélyes állapotot állapítottak meg nála. A Fővárosi Főügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő testvérpárral szemben végrehajtandó fegyház- és börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Az idősebb férfi ráadásul erőszakos, többszörös visszaesőnek számít, mivel korábban rablás miatt már fegyházbüntetést kapott. A mostani támadást nem sokkal a szabadulása után követte el, ezért vele szemben akár 16 év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.

Az ügyészség által közzétett felvételen az is látható, ahogy az egyik vádlott fabottal a kezében indul el a sértett felé a Keleti pályaudvar aluljárójában.