Vérbe borult a Keleti aluljárója, bottal verték félholtra a haragosukat – videóval

Vér folyt a Keleti pályaudvar aluljárójának kövén, miközben két férfi ütötte és rugdosta a haragosát a járókelők szeme láttára. A Keleti aluljárójában történt brutális támadás során a sértett életveszélyes fejsérüléseket szenvedett – tette közzé a Fővárosi Főügyészség a Magyarország Ügyészsége oldalán.
A Keleti aluljárójában bottal rontottak a férfira
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 37 és egy 34 éves testvérpár ellen, akik a vádirat szerint 2025 januárjában támadtak rá egy férfira Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjánál.
A két férfi az esti órákban indult szórakozni, amikor a Keleti pályaudvar aluljárójában meglátták későbbi áldozatukat. Az idősebb testvér korábban, még szilveszterkor keveredett konfliktusba a sértettel, a vita pedig most brutális erőszakba fordult.
A vádirat szerint az idősebbik férfi egy közel egy méteres fabottal rohant a sértetthez, majd többször fejbe ütötte. Ezután a fiatalabb testvér is bekapcsolódott a támadásba, és rugdosni kezdte a földre kerülő férfit.
Vérző sértettet hagytak hátra az aluljáróban
A bántalmazott férfi élettársa próbálta szétválasztani a feleket, de a dulakodás tovább folytatódott a Keleti pályaudvar aluljárójában. A sértett a verekedés közben a feljáró korlátjába is beverte a fejét. A támadók végül magára hagyták a vérző férfit, majd elmenekültek a helyszínről.
A sérült olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy az orvosok életveszélyes állapotot állapítottak meg nála. A Fővárosi Főügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő testvérpárral szemben végrehajtandó fegyház- és börtönbüntetés kiszabását indítványozta.
Az idősebb férfi ráadásul erőszakos, többszörös visszaesőnek számít, mivel korábban rablás miatt már fegyházbüntetést kapott. A mostani támadást nem sokkal a szabadulása után követte el, ezért vele szemben akár 16 év szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság.
Az ügyészség által közzétett felvételen az is látható, ahogy az egyik vádlott fabottal a kezében indul el a sértett felé a Keleti pályaudvar aluljárójában.
Rendőri hajsza a Keleti pályaudvarnál: menekülőre fogta a hírhedt bűnöző
A tavalyi év szeptemberében este rendőrök járőröztek a Keleti pályaudvar körül, amikor figyelmesek lettek egy gyanús emberekből álló csoportra. Az egyik 26 éves férfi egyből menekülőre fogta, de nem is jutott messzire. Utóbb kiderült három körözés is volt ellene