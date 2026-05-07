Nem akármi derült ki a kenyai repülőgép-baleset magyar áldozatairól

Ahogy mi is megírtuk, 2025. október 28-án a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére, ennek párja, és még egy bébiszitter is meghalt egy kenyai repülőgép-balesetben. Süllős Gyula egy Cessna 208B típusú kisrepülőn ült, amely nem sokkal a felszállás után lezuhant. A becsapódásnak tizenegy halálos áldozata lett. A nyolc magyar turista mellett a gép pilótája és két német utas sem élte túl a katasztrófát. Most hazahozzák a sportvezető és rokonai hamvait, hogy magyar földben nyugodhassanak. Május 20-án lesz a temetésük a fővárosi Új Köztemetőben. A Bors úgy tudja,a szertartás lebonyolítását Süllős testvérének két fia vállalta magára.

Süllős Gyula is meghalt a kenyai repülőgép-balesetben, Fotó: Vasas SC

Végső nyugalomra lelnek a kenyai repülőgép-baleset áldozatai Budapesten

A testvéreknek szinte a teljes rokonsága odaveszett a szerencsétlenségben: szüleikkel együtt a nagymamájukat, nagybátyjukat és két unokatestvérüket is eltemetik. Bár borzalmas terhet cipelnek, mégis volt erejük ahhoz, hogy kézbe vegyék a búcsúztató ügyintézését és méltó emléket állítsanak szeretteiknek. Egy közeli ismerősük beszámolója szerint Süllős Gyula hamarosan édesapja mellett nyugodhat, akitől 2009-es halála után átvette az egyesület irányítását.

A temetőben egy régi kriptaházat újítottak fel teljesen, oda kerülnek a családtagok hamvai. Sőt, Gyula édesapjának urnáját is áthelyezik oda, így ilyen formában együtt lesz a család”

– árulta el a bulvárlapnak a család egyik barátja.

Egy kriptába kerül a kenyai repülőgép-balesetben meghalt magyar család

A szertartáson bárki leróhatja a kegyeletét, a gyászolók kérése mindössze annyi, hogy mindenki csak egy szál fehér rózsát vigyen magával.

Ez a terv, imádkozom, hogy legyen erejük ahhoz, hogy beszédet tudjanak tartani. Egy 23 és egy 19 éves fiatalemberről beszélünk, akik egy pillanat alatt veszítettek el mindenkit a családjukból. Senkinek sem kívánom mindazt, amin átmentek az elmúlt hónapokban"

– tette hozzá az illető.

