Esélye sem volt, hátulról ütötték le a kerékpárost

Egy ártatlannak tűnő leszólítás fajult tettlegességig egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen. A kerékpárost a bántalmazás során hátulról ütötték le, majd többször is rátámadtak – írja a Boon.hu.

Nagyon megverték a kerékpárost Léhen

Kerékpáros bántalmazás Léhen

Az Encsi Járási Ügyészség vádirata szerint az eset 2025. február 27-én, az esti órákban történt Léh település területén. A vádlott az utcán megállásra szólított fel egy, a kerékpárját toló férfit.

Amikor a sértett eleget tett a felszólításnak,

a vádlott ismeretlen társa hátulról nagy erővel fejbe ütötte. A férfi megszédült és a kerékpárjára esett, azonban a támadás ezzel nem ért véget. A sértett próbált felállni, ekkor a vádlott is megütötte. Amikor a férfi elindult a helyszínről, ismét rátámadtak, és többször bántalmazták.

A támadás után a férfi hátrahagyta a kerékpárját, és gyalog próbált elmenekülni. A vádlott azonban még ekkor sem hagyta békén, és társával együtt ismét megütötték. A bántalmazás következtében a férfi könnyebb sérülések mellett arccsonttörést is szenvedett, amely nyolc napon túl gyógyuló sérülésnek minősül. A szakértői vélemény szerint maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás kialakulása nem várható.

Vádat emeltek az elkövető ellen

Az ügyészség súlyos testi sértés miatt emelt vádat a büntetlen előéletű férfi ellen. Az Encsi Járási Ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.