Kerékpárosgázolás Zalaegerszegen: kamion ütött el egy biciklist

Baleset történt hétfőn délután a zalai vármegyeszékhelyen. A kerékpárosgázolás a 74-es főút és a Balatoni út kereszteződésében lévő körforgalomban következett be.
Kerékpárosgázolás történt hétfőn délután Zalaegerszegen, a 74-es főút és a Balatoni út kereszteződésében található körforgalomban. A Zaol.hu információi szerint kamion ütött el egy bicikliző idősebb nőt, akit kórházba szállítottak.

Kerékpárosgázolás Zalaegerszegen: kamion ütött el a zebrán egy biciklist
Ezt mondta a rendőrség a kerékpárosgázolásról

Czendrei Péter alezredes, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte: egy magyar rendszámú kamion tartott Vasvár felől Bak irányába, amikor a körforgalomnál, a kijelölt gyalogos átkelőhelyen elsodorta a kerékpáros nőt, aki az elsődleges információk szerint könnyű fejsérülést szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Pörögve repült az arborétum fái közé egy autó Zalaegerszegnél

Súlyos szerencsétlenség történt május 15-én délután a 76-os főúton. Egy női sofőr Zalaegerszeg felé tartott, amikor valószínűleg megcsúszott, és áttért a szembejövő sávba, majd a fák között landolt. A balesetet szenvedett sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak.

 

