Bozótvágó késsel esett neki a szomszédjának, majdnem megölte

Egy zaj miatt kirobbant vita vezetett brutális erőszakhoz egy Pest vármegyei utcában. A bozótvágó késsel történő támadás során a sértett súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhetett volna – jelent meg a közlemény a Magyarország Ügyészsége oldalán.

Bozótvágó késsel rontott rá a szomszédjára

Támadás a bozótvágó késsel egy hétköznapi vita után

A vádirat szerint a vádlott és a sértett szomszédok voltak, kapcsolatukat hosszabb ideje feszültség terhelte. A férfi rendszeresen nagy zajjal közlekedett az autójával, illetve a motorját is indokolatlanul járatta, ami zavarta a környezetét.

2024 szeptemberében, egy esti órában a férfi az utcán javította a személygépkocsiját. A sértett ekkor kérte meg, hogy hagyja abba a zajkeltést, mert pihenni szeretne. A kérés olaj volt a tűzre.

Egy pillanat alatt eszkalálódott a konfliktus

A vádlott visszaszólt, majd autójával rövid távolságra elhajtott, később azonban visszafordult. A sértett mellett megállva elővett egy mintegy 40 centiméter pengehosszúságú bozótvágó kést, amellyel homlokon vágta a szomszédját, majd még többször megsebesítette.

A sértettnek még volt annyi ereje, hogy bemenjen az otthonába, és a segélyhívón értesítette a mentőszolgálatot.

Életveszélyes helyzet alakult ki

A bántalmazott 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a hatóságok szerint a támadás a súlyossága alapján akár halálos kimenetelű is lehetett volna.

A Pest Vármegyei Főügyészség ezért emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a férfival szemben, és végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

Az ügy a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik, ahol döntenek a vádlott bűnösségéről és a kiszabandó büntetésről.

