Senki nem hitte volna, hogy idáig fajul a szombathelyi diákok vitája

A Szombathelyi Járásbíróság jogerős ítéletet hirdetett annak a középiskolásnak az ügyében, aki 2024 novemberében próbálta meg kirabolni osztálytársát. Az eset egy szombathelyi tanteremben történt, ahol a vádlott egy fűrészszerű, recézett pengéjű multifunkciós kést szorított áldozata nyakához – írta a Vaol.hu.

Nyakra szorított kés okozott riadalmat a szombathelyi iskolában

Súlyos következményeket vont maga után a késsel fenyegetés

A fiatalkorú elkövető halálosan megfenyegette társát, miközben a pénzét követelte, ám a sértett a rémület ellenére sem engedett a zsarolásnak. A rablási kísérlet végül azért fulladt kudarcba, mert a többi diák jelenléte, valamint a tanóra kezdete megzavarta a támadót, így nem tudta érvényesíteni követelését.

A bíróság felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt bűnösnek találta a fiatalt, és 1 év 9 hónap szabadságvesztésre ítélte.

A büntetés végrehajtását a bíróság 3 év próbaidőre felfüggesztette, amely alatt a gyanúsított kötelező pártfogó felügyelet alatt áll. Amennyiben a próbaidő alatt elkövetett újabb vétség miatt mégis sor kerülne a büntetés letöltésére, azt fiatalkorúak fogházában kell végrehajtani.