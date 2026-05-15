Közlekedési vita után életveszélyesen megszúrtak egy férfit, ráadásul egy nyújtófával is fejbe verték

Egy közlekedési konfliktusból indult el az a brutális erőszakhullám, amelynek végén vér borította az udvart egy csongrádi településen. Az életveszélyes késelés során egy férfit nyújtófával ütöttek fejbe, majd késsel megszúrták.
késelésdrogéletveszélyügyészségvádiratkonfliktus

Az esti csendet ordibálás és dulakodás törte meg a megyebeli utcában, majd pillanatokkal később már vérző fejjel rogyott össze egy férfi az egyik háznál. Az életveszélyes késelés egy közlekedési vita után fajult brutális támadássá. Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség ismertette a vádiratát.

Fotó: Illusztráció/Szon.hu

Életveszélyes késelés lett a vita vége

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a történet 2025. június 23-án este kezdődött, amikor az egyik vádlott autózás közben konfliktusba keveredett egy nővel egy közlekedési helyzet miatt.

A férfi annyira feldühödött, hogy kiszállt az autóból, majd az ablakon keresztül többször ököllel megütötte a nőt. A bántalmazott nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A nő később értesítette az élettársát a történtekről.

Nyújtófával ütöttek, majd előkerült a kés

A sértett férfi ezután megkereste a támadó autóját, amely egy ház előtt parkolt. Az udvaron egy nő tartózkodott, akit arra kért, hívja ki a sofőrt.

A helyzet azonban pillanatok alatt elszabadult.

A vádirat szerint a nő egy nyújtófával fejbe verte a sértettet, aki a támadás után védekezni próbált. Ekkor jött ki a házból a másik vádlott, aki késsel rátámadt a férfira és életveszélyesen megszúrta.

A sértett életét kizárólag az mentette meg, hogy védekezni tudott a támadás közben.

Az ügyészség szerint a nő és a férfi az eseményeket megelőzően kábítószert fogyasztottak. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a vádlottakat társtettességben elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és más bűncselekményekkel vádolja. A vádirat szerint amennyiben a vádlottak beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, az ügyészség hét év szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A letartóztatásban lévő vádlottak ügyében a Szegedi Törvényszék dönt majd.

