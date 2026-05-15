Közlekedési vita után életveszélyesen megszúrtak egy férfit, ráadásul egy nyújtófával is fejbe verték

Az esti csendet ordibálás és dulakodás törte meg a megyebeli utcában, majd pillanatokkal később már vérző fejjel rogyott össze egy férfi az egyik háznál. Az életveszélyes késelés egy közlekedési vita után fajult brutális támadássá. Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség ismertette a vádiratát.

Késelésbe torkollott a közúti konfliktus a Csongrád-Csanád vármegyei település egyik házánál

Életveszélyes késelés lett a vita vége

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a történet 2025. június 23-án este kezdődött, amikor az egyik vádlott autózás közben konfliktusba keveredett egy nővel egy közlekedési helyzet miatt.

A férfi annyira feldühödött, hogy kiszállt az autóból, majd az ablakon keresztül többször ököllel megütötte a nőt. A bántalmazott nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A nő később értesítette az élettársát a történtekről.

Nyújtófával ütöttek, majd előkerült a kés

A sértett férfi ezután megkereste a támadó autóját, amely egy ház előtt parkolt. Az udvaron egy nő tartózkodott, akit arra kért, hívja ki a sofőrt.

A helyzet azonban pillanatok alatt elszabadult.

A vádirat szerint a nő egy nyújtófával fejbe verte a sértettet, aki a támadás után védekezni próbált. Ekkor jött ki a házból a másik vádlott, aki késsel rátámadt a férfira és életveszélyesen megszúrta.

A sértett életét kizárólag az mentette meg, hogy védekezni tudott a támadás közben.

Az ügyészség szerint a nő és a férfi az eseményeket megelőzően kábítószert fogyasztottak. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a vádlottakat társtettességben elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és más bűncselekményekkel vádolja. A vádirat szerint amennyiben a vádlottak beismerik a bűnösségüket és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, az ügyészség hét év szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

A letartóztatásban lévő vádlottak ügyében a Szegedi Törvényszék dönt majd.

