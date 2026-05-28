Brutális késelés Debrecenben, mellkason szúrták, majd állatias kegyetlenséggel rugdosták eszméletlenre a férfit – videó

Mozdulatlanul feküdt a földön a megkéselt férfii, de támadói tovább rugdosták Debrecen belvárosában, nem tudtak leállni a bennük tomboló agresszió miatt. A késelés után csak a közeledő rendőrautók szirénája vetett véget az őrjöngő erőszaknak. Másodfokon is szigorú büntetést kaptak – közölte a Debreceni Ítélőtábla Sajtóosztálya. Az esetről korábban az Origo is beszámolt.

A késelés után agyba-főbe verték a földön fekvő férfit

Késelés után sem hagyták abba a brutális verést

A Debreceni Ítélőtábla közleménye szerint a három vádlott 2022 júliusában italozott egy Debrecen belvárosához közeli utcában több ismerősükkel együtt. Az este folyamán csatlakozott hozzájuk a sértett is, aki szintén alkoholt fogyasztott.

A II. rendű vádlott minden előzmény nélkül deréktájon térdelte a sértettet. A társaság próbálta megfékezni az agresszív férfit, aki dühében egy kerékpártárolóba is belerúgott, majd tovább folytatódott a dulakodás.

A sértett végül megütötte támadóját, és ezután teljesen elszabadultak az indulatok.

Mellkason szúrták a férfit

A bíróság szerint az I. rendű vádlott elővette a 12 centiméter pengehosszúságú kését és mellkason szúrta a sértettet. Ezután mindhárom férfi ütni és rugdosni kezdte az áldozatot.

A férfit fejen rúgták, ütötték, majd még akkor is tovább bántalmazták, amikor már eszméletlenül feküdt az utcán. A II. rendű vádlott csak akkor hagyta abba a rugdosást, amikor meghallotta a helyszínre érkező rendőrjárőrök szirénáját.

A sértett életveszélyes állapotba került, az életét végül a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.

Az első fokon eljáró Debreceni Törvényszék az I. rendű vádlottat 10 év, a II. rendű vádlottat 11 év, a III. rendű vádlottat pedig 6 év szabadságvesztésre ítélte, azzal a kitétellel, hogy feltételes szabadságra egyikük sem bocsátható.

A Debreceni Ítélőtábla dr. Háger Tamás vezette tanácsa a döntést helybenhagyta, így az ítélet jogerőre emelkedett. Az egyik vádlott esetében súlyos végtagi fogyatékossága miatt a fegyház helyett börtönfokozatot állapítottak meg, de a büntetés időtartama nem változott.