Késelés Ököritófülpösön: hátba szúrta volt párját, aztán a bíróságon mindent letagadott

Brutális éjszakai támadás rázta meg Ököritófülpöst, amikor egy férfi, V. István rátört a volt élettársára. A késelés során a nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, és csak a gyors reakciójának köszönheti, hogy életben maradt. A Szon.hu osztotta meg a rémálomszerű éjszaka részleteit.

A késelés vádlottja, V. István tagadja a vádakat

Késelés után élet-halál között

A vádirat szerint a jelenleg 50 éves férfi tavaly március 14-én éjjel jelent meg az ököritófülpösi családi házánál. A kerítésen átmászva, majd az ajtót felfeszítve jutott be az ingatlanba, ahol azonnal rátámadt az ott egyedül tartózkodó nőre.

A támadás brutális volt: a férfi többször ököllel ütötte meg az áldozatát, majd egy körülbelül 8 centiméter pengehosszúságú zsebkéssel hátulról megszúrta. A kés a mellkasfalon is áthatolt, tüdősérülést és légmellet okozott, ami közvetlen életveszélyes állapotot idézett elő.

A 112-es hívás mentette meg az életét

A súlyosan vérző nő azonban nem vesztette el a lélekjelenlétét, ez mentette meg az életét: tárcsázta a a 112-es segélyhívót, a hatóságokat tájékoztatta a támadásról, pontos személyleírást adott az elkövetőről, sőt annak a menekülési irányát is megjelölte.

A mátészalkai rendőrök és a nagyecsedi egységek perceken belül a helyszín közelében elfogták a férfit. A gyanúsított ruhája véres volt, táskájában pedig megtalálták a véres kést is.

A bíróságon is mindent tagad

A Nyíregyházi Törvényszék tárgyalótermében feszült hangulatban zajlott az előkészítő ülés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség súlyos büntetést indítványozott: ha a vádlott beismerte volna tettét és lemond a tárgyalásról, 13 év börtönt kértek volna rá.

A férfi azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. Amikor a bíró megkérdezte, bűnösnek érzi-e magát, határozottan tagadott, és azt állította, hogy a történtek nem úgy zajlottak, ahogyan azt a vádirat rögzíti.

Akár húsz év börtönt is kaphat

Az ügyészség szerint a férfi cselekménye életveszélyt okozó testi sértésnek minősül, amelyért akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható. Az ügy a továbbiakban a tárgyaláson folytatódik, ahol részletesen megvizsgálják a bűneset minden körülményét.