Brutális késelés Szegeden, rendőrök lepték el a Csillag tér környékét

Rendőrök lepték el Szeged egyik városrészét szombat éjszaka. A késelés miatt a Csillag tér környékén hatalmas rendőri készültség alakult ki, a környéken élők pedig döbbenten figyelték az eseményeket – írja a Delmagyar.hu.

Késelés történt Szegeden, rendőrök és mentősök lepték el a helyszínt

A késelés után nagy erőkkel keresték az elkövetőt

Mentősök és több rendőrautó is érkezett a Csillag térhez, miután egy ember megsérült a késelésben.

Az egyik internetes csoportban a helyiek arról írtak, hogy legalább hét rendőrautót láttak a Sás utca környékén. Többen arról számoltak be, hogy zseblámpával kutató rendőrök jelentek meg a töltés lejárójánál. A kommentelők közül volt, aki azt írta, hogy hajléktalanok között alakulhatott ki konfliktus, mások pedig úgy tudják, hogy az áldozatot kétszer is hasba szúrták.

Elfogták a szegedi késelés feltételezett elkövetőjét

Az Országos Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy valóban késelés történt a Csillag tér közelében. A rendőrök az éjszaka folyamán nagy erőkkel keresték a feltételezett elkövetőt, akit végül elfogtak. A hatóság közlése szerint a férfi elszámoltatása jelenleg is tart. Az esetről egyelőre kevés hivatalos információt közöltek, a rendőrség későbbre ígért részletes tájékoztatást.

