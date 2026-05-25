Késelésbe és vérfürdőbe torkollott a staffordshire terrierek marakodása Budapesten

Ordítás, vér és kések borzolták fel az éjszakát Budapesten, miután két staffordshire terrier egymásnak esett az utcán. A budapesti késelés pillanatok alatt brutális vérfürdővé változott, a támadás végén egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, a kutyája pedig elpusztult – közölte a Fővárosi Törvényszék.

Késelés Budapesten: a staffordshire terrierek marakodása után szabadult el a pokol

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a brutális támadás még 2022 októberében történt Budapesten. A vádirat alapján a sértett hajnalban sétáltatta staffordshire terrier jellegű kutyáját, amikor konfliktus alakult ki közte és a másik társaság között, akiknél szintén hasonló kutya volt. Az állatok egymásnak estek és marakodni kezdtek, a helyzet pedig pillanatok alatt elszabadult. A vádlottak a vád szerint előrántották a náluk lévő késeket, majd megöléssel és veréssel fenyegették meg a férfit.

Többször megszúrták a férfit Budapesten

A vádirat szerint az egyik támadó először megütötte a sértettet, miközben többen a kutyáját kezdték szurkálni. Amikor a férfi megpróbálta szétválasztani az állatokat, az egyik vádlott azt kiabálta:

Öljétek, szúrjátok!

Ezután az elsőrendű vádlott hátba szúrta a sértettet, majd utána még többször megszúrta. A másodrendű vádlott szintén késsel támadt rá.

A férfi a támadás során közvetetten életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A kutya elpusztult, négy férfi áll bíróság elé

A sértett kutyája a helyszínen elpusztult. A vádirat szerint a harmad- és negyedrendű vádlottak szintén késsel jelentek meg, és jelenlétükkel támogatták a támadókat. Az ügyészség emberölés bűntettének kísérlete és állatkínzás vétsége miatt emelt vádat a négy férfi ellen.

A per következő tárgyalási napján tanúkihallgatás és iratismertetés várható. Amennyiben ezzel hamar végeznek, sor kerülhet a perbeszédekre így hamarosan ítélet születhet a véres ügyben.

