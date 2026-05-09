Késsel akarta kivégezni a magyar celebet az őrült rajongója

A Donald Trump elleni véres merényletkísérlet az egész világot és a magyar közvéleményt is alaposan felkavarta. A tragikus események kapcsán az ATV #Bochkor című műsorában is elszabadultak az indulatok, ahol Pásztor Anna egy eddig soha nem hallott, hátborzongató titkot árult el a múltjából. Az énekesnő elmesélte, hogy egy őrült zaklatója miatt ő is közvetlen életveszélybe került: a férfi egy késsel meg akarta támadni. Az élete gyökeresen megváltozott utána, és csak szigorú testőri felügyelet mellett érezhette magát biztonságban – idézte fel a Bors.

Késsel ment elé az őrült rajongó

Az énekesnő bevallása szerint nem egyszer, kétszer is megfenyegették már az életében, de az egyik eset különösen súlyos volt.

Nekem volt testőröm, mert egyszer ki akartak nyírni, és utána muszáj volt. Valójában kétszer akartak, de egyszer nagyon. Volt egy srác, aki át akart menni egy másik dimenzióba negyvenéves korában, és kellett hozzá egy menyasszony. Engem egy Jakupcsek show-ba kinézett, hogy én leszek az a menyasszony"

– idézte fel Pásztor Anna.

A helyzet eldurvult. A férfi ugyanis elhatározta, hogy küld a celebnek egy üzenetet, amelyben halálosan megfenyegeti, sőt, és fegyvert is szerzett hozzá.

Meg is írta, hogy jön és ott volt nála a kés. Ott is volt, elkapták, aztán majdnem kiengedték”

– mondta döbbenten.

A történtek után Pásztor Anna védelméről testőr gondoskodott, aki állandóan mellette volt. Az énekesnő ma már mosolyogva idézi fel ezt az időszakot, de a szavaiból így is kiderül, mennyire megterhelő és komoly helyzetet kellett átélnie.

Aztán testőr volt velem, Barbie Chinónak neveztük el. Ha vele bementünk egy benzinkútra, ő volt az első, aki végigpásztázta az egészet. Ő úgy figyelt végig a koncerten, hogy mindenről tudott. Abban a pillanatban, amikor valaki a képbe került, már előtte tudta, hogy belépett volna, hogy van nála egy riasztópisztoly, vagy hogy ártalmas vagy nem ártalmas. Pedig nem az amerikai elnök vagyok"

– mondta.

Az Anna and the Barbies frontembere korábban arról is beszélt, hogy a történtek után is igyekezett megőrizni a hitét az emberekben és a jó szándékban, noha rendkívül nehéz időszakon ment keresztül.

Hiszek az emberekben, a jószándékban, ezért remélem, hogy ha kiengedik, a családja és a gyülekezete, ahova jár, szeretettel veszi majd körül, és megkapja azt a figyelmet, amit tőlem remélt a viselkedésével"

– nyilatkozta 2018-ban a konkrét esettel kapcsolatban a bulvárlapnak.