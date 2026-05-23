A felforrósodott autóban hagytak egy kétéves gyereket

Kétségbeesetten próbálták kinyitni az autójukat a szlovák szülők, a gyerekük ugyanis bent rekedt a tűző napon. A kétéves kisfiú már több mint másfél órája ült a forró járműben, amikor megérkezett hozzá a segítség. A majdnem végzetes esetről a Blikk osztott meg részleteket.

A kétéves kisfiú mindkét slusszkulccsal bent maradt az autóban

A drámai eset a szlovákiai Štítnik településen, vagyis Csetneken történt, a rendőrőrs közelében. A beszámolók szerint a 22 hónapos gyermek véletlenül úgy zárta be magát az autóba, hogy közben mindkét slusszkulcs a járműben maradt. A szülők hiába próbálták kinyitni az ajtókat, nem jártak sikerrel. Közben az autó utastere a meleg miatt egyre jobban felforrósodott. Rendőröket hívtak, akik gyorsan felismerték, hogy a kisgyermek veszélyben van. Annak érdekében, hogy minél gyorsabban kiszabadítsák, betörték az autó hátsó oldalsó ablakát, amely a legtávolabb volt a kisfiútól. Ezután sikerült kinyitniuk az ajtót és kiemelniük a gyermeket a forró járműből.

Kiszáradt és nagyon megijedt a kisfiú

A kétéves kisfiú nagyon megijedt és közel volt ahhoz, hogy kiszáradjon. Miután azonban újra az édesanyja karjaiba került, hamar megnyugodott. A kicsit végül nem kellett kórházba vinni.

