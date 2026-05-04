Kettős gyilkosság: az Észbontók magyar sztárjára méreginjekció várhat – videóval

A külvilág megszűnt létezni számára, napjai egyetlen szűk térbe szorultak. A kettős gyilkosság magyar vádlottja egy amerikai börtön legszigorúbb részlegén várja az ítéletet.

Igazi pokol a kettős gyilkossággal vádolt Zsólyomi Zsolt élete, akire valószínűleg kivégzés vár

Kettős gyilkosság: betonkoporsóban az Észbontók magyar sztárja

Ahogy azt már korábban megírtuk, a férfit a Miami városában található Turner Guilford Knight börtön intézetben tartják fogva, ahol a legveszélyesebb elkövetőket őrzik. A vád szerint kegyetlen módon végzett két rokkant, meleg férfivel. Az egykori magyar sztár a kiutasítás elől menekült éppen, és meggyilkolt áldozatainak értékeit eladva akart pénzhez jutni.

Zárkája egy szinte teljesen üres betonhelyiség: egy falhoz rögzített fémasztal, egy rozsdamentes acél WC és egy vékony matraccal borított betonpadka jelenti az egész életterét.

Pénz nélkül még egy üdítő is luxus

A börtönben a legnagyobb érték a fogvatartotti számla, amelyről a rabok a kantinban vásárolhatnak. Aki rendelkezik pénzzel, az kiegészítheti az egyhangú kosztot különféle termékekkel. Zsólyomi Zsoltnak azonban nincs pénze, így kénytelen beérni azzal az alapmenüvel, amit naponta háromszor kap.

A Bors megosztotta a napi étrendjét, ami nagyjából 2620 kalóriát biztosít, ami megfelel egy átlagos felnőtt szükségletének. A menü négyhetes ciklusban ismétlődik: reggel gabonapehely és tej, míg ebédre és vacsorára egyszerű ételek, például csirke, hamburger vagy rizs kerül. Az italválaszték is szegényes: gyümölcsízű ital, tejpor és csapvíz áll rendelkezésére.

A magánzárka ugyan biztonságot jelent számára, hiszen nem kell a többi, erőszakos bűnöző között helytállnia, de a teljes izoláció komoly mentális megterhelést jelent. A férfi a napjait egyedül tölti, a nap 24 órájában minden mozdulatát kamerákkal figyelik. Zárkáját naponta egy órára hagyhatja el egy séta erejéig, de azt is csak megbilincselve.

Méreginjekcióval végezhetnek vele

Mivel kétrendbeli gyilkossággal vádolják, a legsúlyosabb büntetés is kiszabható rá. Florida államban

a halálos ítéletet háromkomponensű méreginjekcióval hajtják végre.

Ha nem halálra ítélik, életfogytiglani börtön vár rá, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Zólyomi Zsolt börtönéről korábban dokumentumfilm is készült: