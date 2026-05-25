Hivatalosan is megerősítette a rendőrség a szombati tragédia hírét. Egy nő kiesett a tizedikről Somogy vármegye megyeszékhelyén. Itt vannak a részletek.
A kaposvári Béke lakótelep egyik panelépületéből jelentették, hogy egy nő kiesett a tizedikről május 30-án, szombaton – írta meg a Sonline.hu.

Egy nő kiesett a tizedikről Kaposváron 2026m május 30-án, szombaton (illusztráció)
Fotó: Nothing Ahead / Pexels.com

Öngyilkosságot követhetett el a nő, aki kiesett a tizedikről

A Somogy vármegyei rendőrség sajtóreferense, Vajda Eszter a helyi hírportálnak arról számolt be, hogy az első, helyszínen elvégzett vizsgálatok és a beszerzett információk alapján semmi sem utal bűncselekményre, 

vagyis arra, hogy valaki kilökte volna az emeletről. 

Ennek értelmében közigazgatási eljárásban próbálják tisztázni, mi vezetett a tragédiához. Lehet öngyilkosság, de akár baleset is, hiszen egyelőre nyilvánosan ez utóbbit sem zárták ki.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

