Egy nő kiesett a tizedikről Kaposváron

A kaposvári Béke lakótelep egyik panelépületéből jelentették, hogy egy nő kiesett a tizedikről május 30-án, szombaton – írta meg a Sonline.hu.
Öngyilkosságot követhetett el a nő, aki kiesett a tizedikről
A Somogy vármegyei rendőrség sajtóreferense, Vajda Eszter a helyi hírportálnak arról számolt be, hogy az első, helyszínen elvégzett vizsgálatok és a beszerzett információk alapján semmi sem utal bűncselekményre,
vagyis arra, hogy valaki kilökte volna az emeletről.
Ennek értelmében közigazgatási eljárásban próbálják tisztázni, mi vezetett a tragédiához. Lehet öngyilkosság, de akár baleset is, hiszen egyelőre nyilvánosan ez utóbbit sem zárták ki.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.