A kaposvári Béke lakótelep egyik panelépületéből jelentették, hogy egy nő kiesett a tizedikről május 30-án, szombaton – írta meg a Sonline.hu.

Egy nő kiesett a tizedikről Kaposváron 2026m május 30-án, szombaton (illusztráció)

Fotó: Nothing Ahead / Pexels.com

Öngyilkosságot követhetett el a nő, aki kiesett a tizedikről

A Somogy vármegyei rendőrség sajtóreferense, Vajda Eszter a helyi hírportálnak arról számolt be, hogy az első, helyszínen elvégzett vizsgálatok és a beszerzett információk alapján semmi sem utal bűncselekményre,

vagyis arra, hogy valaki kilökte volna az emeletről.

Ennek értelmében közigazgatási eljárásban próbálják tisztázni, mi vezetett a tragédiához. Lehet öngyilkosság, de akár baleset is, hiszen egyelőre nyilvánosan ez utóbbit sem zárták ki.

Tíz ember, négy utas és a személyzet hat tagja megsérült a Cathay Pacific Brisbane-ből, Ausztráliából Hongkongba tartó járatán vasárnap. A gép egy erős turbulencia miatt pillanatok alatt bebukott a föld felé és zuhanni kezdett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.