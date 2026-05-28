Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Allahu Akbart ordítva rántott elő kést egy férfi – véres támadás történt a pályaudvaron

Sport

Vége egy korszaknak? Eladhatják a Fradi futballcsapatát

kiesett ablak

Kiesett az ablakon egy magára hagyott kisfiú

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy ötéves kisfiút a romániai Botoșaniban, miután súlyos baleset érte. A gyerek kiesett az ablakon, és bár túlélte a zuhanást, több súlyos sérülést szenvedett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kiesett ablakmagára hagyottáldozatsegítő központbanbotoșanibanluiza condreakisfiúsérülésbalesetkórházgyerek

A kisfiú a romániai Botoșaniban történt baleset idején egyedül volt otthon. A Maszol.ro azt írja, édesanyja dolgozott a munkahelyén, édesapja pedig elment bevásárolni. A gyerek feltehetően ráállt egy székre, így jutott fel az ablakhoz, majd nekidőlt a szúnyoghálónak, amely nem bírta el a súlyát és kiszakadt, ő pedig kiesett az ablakon.

Kiesett az ablakon egy 5 éves gyerek
Kiesett az ablakon egy 5 éves gyerek
Fotó: Maszol / Pexels.com

Eszméleténél maradt a kisfiú, aki kiesett az ablakon

A kisfiú sírását egy hazafelé tartó szomszédasszony hallotta meg. 

Amikor meglátta, hogy a gyerek vérzik, azonnal hívta a 112-es segélyhívót.

A gyerek csodával határos módon túlélte a balesetet. A zuhanás után nem vesztette el az eszméletét, együttműködő volt a helyszínre érkező mentősökkel. Kórházba vitték, ahol több vizsgálatot is elvégeztek rajta.

Szájüregi vérzése volt, nagy valószínűséggel állkapocstörés következtében. Átszállítottuk a gyermekkórházba. Jelenleg a gyermek hemodinamikai és légzési állapota stabil” 

– nyilatkozta Luiza Condrea orvos.

A rendőrök arra figyelmeztettek, hogy a kisgyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, különösen nyitott ablakok közelében.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!