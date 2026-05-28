Kiesett az ablakon egy magára hagyott kisfiú

A kisfiú a romániai Botoșaniban történt baleset idején egyedül volt otthon. A Maszol.ro azt írja, édesanyja dolgozott a munkahelyén, édesapja pedig elment bevásárolni. A gyerek feltehetően ráállt egy székre, így jutott fel az ablakhoz, majd nekidőlt a szúnyoghálónak, amely nem bírta el a súlyát és kiszakadt, ő pedig kiesett az ablakon.

Kiesett az ablakon egy 5 éves gyerek

Fotó: Maszol / Pexels.com

Eszméleténél maradt a kisfiú, aki kiesett az ablakon

A kisfiú sírását egy hazafelé tartó szomszédasszony hallotta meg.

Amikor meglátta, hogy a gyerek vérzik, azonnal hívta a 112-es segélyhívót.

A gyerek csodával határos módon túlélte a balesetet. A zuhanás után nem vesztette el az eszméletét, együttműködő volt a helyszínre érkező mentősökkel. Kórházba vitték, ahol több vizsgálatot is elvégeztek rajta.

Szájüregi vérzése volt, nagy valószínűséggel állkapocstörés következtében. Átszállítottuk a gyermekkórházba. Jelenleg a gyermek hemodinamikai és légzési állapota stabil”

– nyilatkozta Luiza Condrea orvos.

A rendőrök arra figyelmeztettek, hogy a kisgyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, különösen nyitott ablakok közelében.

