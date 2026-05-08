Így eshetett ki egy kisbaba a mozgó autóból

Annak ellenére, hogy a gyerekülésben utazott a másfél éves romániai kislány, nem volt tökéletes biztonságban. Egyszer csak kinyílt az ajtó és kiesett a mozgó kocsiból – tudta meg a Maszol.ro.
A közlekedési rendőrök Móh (Mohu) település Fő utcáján történt balesetnél intézkednek. Az elsődleges vizsgálatok szerint egy 1 éves és 6 hónapos helyi kislány a gépkocsi hátsó ülésére rögzített gyerekülésben utazott, ám mivel a biztonsági öve nem volt becsatolva, kinyitotta az ajtót és kiesett az aszfaltra”
– osztotta meg a hírportállal pénteken a Szeben megyei rendőrség.
Kórházba vitték a kiesett kisbabát
A kocsit egy 33 éves, környékbeli nő vezette, amikor megtörtént a baj. A másfél éves gyereket a sérülései miatt kórházba vitték. A beszámoló szerint végig magánál volt.
