Idős embereket fosztottak ki, zokogva könyörgött kegyelemért az egész család a bíróságon

Könnyek, zokogás és bocsánatkérések követték egymást a tárgyalóteremben. A kifosztás miatt bíróság elé állított család tagjai sorra próbálták meggyőzni a bírót arról, hogy megbánták a történteket – írja a Bors.

Irgalomért könyörögnek a kifosztással megvádolt család tagjai

A kifosztás áldozatai idős emberek voltak

A vád szerint az R. család öt tagja 2021-ben határozta el, hogy idős emberek bizalmába férkőzve jut pénzhez. A nyomozás adatai alapján összesen tizenegy, 70 és 90 év közötti embert kerestek fel. A vád szerint bejutottak az otthonaikba, majd elvitték az értékesebb tárgyakat és készpénzt. A sértettek kifosztásával több millió forintos kárt okozhattak.

R. Margit a tárgyaláson írásban előkészített nyilatkozatot olvasott fel. A nő azt mondta, részben beismeri a bűnösségét, ugyanakkor állította, hogy a férje nem tudott a cselekményekről.

Nagyon sajnálom a történteket. Mindent megteszek a jóvátételért. Ha tehetném, visszaforgatnám az idő kerekét. Mardos a lelkiismeret-furdalás

– rimánkodott a bíró előtt.

Beszéde közben férje hangosan zokogott a tárgyalóteremben.

A nő azt állította, hogy lánya egy férfit keresett, akivel korábban megismerkedett. Elmondása szerint a KÖKI Terminálnál találkozott vele, később pedig a Pesti úton keresték fel a családját. A történet szerint ezzel az ürüggyel jutottak be az egyik lakásba. A vád szerint azonban ebből az esetből is kifosztás lett.

A lány is sírva beszélt a gyermekeiről

R. Elvira szintén könnyeivel küszködve szólalt meg.

Bocsánatot kérek a magyar társadalomtól

– mondta a fiatal nő.

Azt állította, hogy szégyelli a történteket és gyermekeit is súlyosan érintette az ügy. Ezzel együtt ő is azt hangsúlyozta, hogy édesapja nem vett részt a bűncselekményekben.

Az igazságügyi szakértő a lépcsőházi kamerafelvételeket is elemezte. Megállapítása szerint több esetben nem zárható ki, hogy a felvételeken a vádlottak láthatók. Egy esetben nagy valószínűséggel két vádlott is azonosítható volt. A vádlottak ugyanakkor a kérdések többségére nem kívántak válaszolni.

A bírók különösen súlyos bűncselekménynek tartják a kifosztást

Jován László ügyvéd elmondta, a védencei részben beismerték a cselekményeket. Tájékoztatása szerint kilenc esetben valósult meg a bűncselekmény, két esetben pedig csak kísérlet maradt.

Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a kifosztás megítélése a bírói gyakorlatban rendkívül súlyos. Egyenértékűnek tekintik a pedofíliával. A törvény külön védi azokat az idős vagy kiszolgáltatott embereket, akik koruk vagy állapotuk miatt nehezebben tudják felismerni vagy elhárítani a bűncselekményeket.

A tárgyalást végül elnapolták. Az ügyben a tervek szerint októberben hirdetnek ítéletet.