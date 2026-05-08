Lángokban a reptér, kigyulladt egy gép – videó

Sűrű füst borította be péntek délután a Debreceni Nemzetközi Repülőtérnek azt a részét, ahol a lángok megfékezése mellett sérültek mentését is gyakorolták a helyi tűzoltók. A kigyulladt repülőgép valójában nem égett. A jelenetet a FireProTech Summit 2026 kétnapos szakmai rendezvényén szimulálták, amelynek a DETKA Oktatási Kft. különleges, Európában is ritkaságnak számító élőtüzes kiképzőközpontja adott otthont a Haon.hu cikke szerint.

Kigyulladt egy gép, lángokban a reptér

Forrás: Haon.hu / Kalocsai Richard

Kigyulladt egy gép, ők megoldották

Május 7-én és 8-án Hajdú-Bihar vármegye székhelyén, Debrecenben rendezték meg Magyarország első innovatív tűzvédelmi csúcstalálkozóját. A DETKA Oktató Kft. különleges élőtüzes kiképzőközpontjába a tűzvédelem, az iparbiztonság és a technológiai fejlesztések hazai, illetve külföldi szakembereit várták.

A rendezvény célja az volt, hogy közösen keressék a válaszokat azokra az új biztonsági kockázatokra, amelyeket a gyors ipari és technológiai fejlődés hoz magával.

A konferencia kiemelt témája az elektromobilitás, az akkumulátorgyártás és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi veszélyek kezelése volt. A résztvevők a tűzoltó robotokkal, drónokkal, akkumulátortüzeknél használható megoldásokkal és különböző szimulációs eszközökkel is megismerkedhettek.

Az eseményen olyan nagyvállalatok szakemberei is részt vettek, mint a BMW debreceni gyára, az EVE POWER és az EcoPro Global Hungary.

A szervezők azt szeretnék, ha a Fire ProTech Summit a következő években a régió egyik fontos szakmai találkozóhelyévé válna.

A szimulációs gyakorlatról készült képeket megnézheti, ha ide kattint, ahol egy videót is láthat a mesterségesen kigyulladt hajtómű oltásáról. Érdemes megnéznie!

Veszélyes gyilkos járkál köztünk, mutatjuk a fotóját!

A romániai Bihar megyei rendőrség péntek kora délután közzétette a pelbárthidai emberölés gyanúsítottjának nevét és fotóját. A feltételezett gyilkossal kapcsolatban a lakosság segítségét kérték. Aki látja, azonnal hívja a 112-őt! Kattintson ide és nézze meg, ki miatt kell telefonálni!

Így eshetett ki egy kisbaba a mozgó autóból

Megsérült egy gyerek pénteken, miután menet közben kinyílt mellette az autó ajtaja. A csecsemő kiesett a kocsiból, és az úttestre zuhant. Erről bővebben ebben a cikkünkben olvashat!