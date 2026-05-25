Kigyulladt egy mozdony Kelenföldnél

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint kigyulladt egy elektromos mozdony Budapesten, a kelenföldi pályaudvarnál.

Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön

Fotó: Magyar Nemzet / Facebook

Küzdenek a kigyulladt mozdony lángjaival a tűzoltók

A járműből sűrű füst szállt fel, ezért a fővárosi hivatásos tűzoltók teljes légzésvédelemben, porral oltókkal kezdték meg az oltást, ami nem vezetett eredményre.

Ezért a helyszínre por-hab konténert is riasztottak, az egységek ezzel próbálják megfékezni a tüzet.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a mozdonyhoz közeli vágányokon egyelőre nem járnak a vonatok.

Megdöbbentő balesetről számoltak be Belgrádból. Az 5-ös vonalon közlekedő, „KT4" jelzésű kisiklott villamos a Cara Dušana utcán egy irodaházba csapódott. Sok a sérült.

Tíz ember, négy utas és a személyzet hat tagja megsérült a Cathay Pacific Brisbane-ből, Ausztráliából Hongkongba tartó járatán vasárnap. A gép egy erős turbulencia miatt pillanatok alatt bebukott a föld felé és zuhanni kezdett.