Ordítva rángatott egy 11 éves kisfiút az iskola előtt egy feldühödött apa – videó

A sírásra és az ordibálásra többen is felfigyeltek a miskolci iskola előtt. A kisfiú rémülten próbálta elviselni a támadást, miközben egy felnőtt férfi a ruhájánál fogva rángatta – számolt be a döbbenetes akcióról a Tények.hu.

Nem csak a kisfiú volt az áldozata a brutális szülői agressziónak

A kisfiú percekig nem tudott szabadulni

A vád szerint a döbbenetes eset két évvel ezelőtt történt egy miskolci általános iskola közelében. A feldühödött apa azért kérte számon a 11 éves gyermeket, mert úgy tudta, hogy korábban fellökte a saját gyermekét.

A férfi azonban nem elégedett meg a számonkéréssel. A vádirat szerint a ruhájánál fogva az ajtóhoz szorította a kisfiút, majd perceken keresztül rángatta és ordibált vele.

A gyermek sírva próbálta elviselni az apa durva fellépését.

A támadó csak akkor hagyta abba a kisfiú bántalmazását, amikor észrevette, hogy a gyermek édesanyja felfigyelt a jelenetre.

A nő azonnal a fia segítségére sietett.

Vádat emeltek a férfi ellen

A történtek miatt az ügyészség eljárást indított a férfival szemben.

Dr. Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője a Tényeknek elmondta, hogy a sértett védekezésre képtelen személynek minősül, ezért az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

A Tények felidézett egy korábbi, ócsai esetet is,

amikor egy anya támadt rá lánya egyik iskolatársára.

A nő a vád szerint nagyon durván támadt rá a fiatal lányra.

Megütöd a gyereket? Hát kitaposom a beledet!

– ordította az anya, aki a lány haját rángatta és fejbe rúgta a gyereket. A gyerek a bántalmazás miatt végül elájult, mentő vitte kórházba. Az anya ellen eljárás indult.

A miskolci ügyben az érintett iskola vezetése nem kívánt nyilatkozni, arra hivatkozva, hogy az incidens az intézmény területén kívül történt.

A férfi ügyében a bíróság később hozhat döntést.

