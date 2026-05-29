Ordítva rángatott egy 11 éves kisfiút az iskola előtt egy feldühödött apa – videó

Orbán Viktor kemény üzenetet és egy felszólítást küldött Magyar Péternek

Döbbenetes jelenetek játszódtak le egy miskolci iskola előtt, amikor egy felnőtt férfi rátámadt egy gyermekre. A kisfiú zokogva tűrte, hogy a feldühödött apa az ajtóhoz szorítsa és rángassa.
iskolai zaklatásvádemeléstények

A sírásra és az ordibálásra többen is felfigyeltek a miskolci iskola előtt. A kisfiú rémülten próbálta elviselni a támadást, miközben egy felnőtt férfi a ruhájánál fogva rángatta – számolt be a döbbenetes akcióról a Tények.hu.

Nem csak a kisfiú volt az áldozata a brutális szülői agressziónak
Fotó: Részlet a Tények videójából

A kisfiú percekig nem tudott szabadulni

A vád szerint a döbbenetes eset két évvel ezelőtt történt egy miskolci általános iskola közelében. A feldühödött apa azért kérte számon a 11 éves gyermeket, mert úgy tudta, hogy korábban fellökte a saját gyermekét.

A férfi azonban nem elégedett meg a számonkéréssel. A vádirat szerint a ruhájánál fogva az ajtóhoz szorította a kisfiút, majd perceken keresztül rángatta és ordibált vele.

A gyermek sírva próbálta elviselni az apa durva fellépését.

A támadó csak akkor hagyta abba a kisfiú bántalmazását, amikor észrevette, hogy a gyermek édesanyja felfigyelt a jelenetre.

A nő azonnal a fia segítségére sietett.

Vádat emeltek a férfi ellen

A történtek miatt az ügyészség eljárást indított a férfival szemben.

Dr. Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője a Tényeknek elmondta, hogy a sértett védekezésre képtelen személynek minősül, ezért az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

A Tények felidézett egy korábbi, ócsai esetet is, 

amikor egy anya támadt rá lánya egyik iskolatársára.

A nő a vád szerint nagyon durván támadt rá a fiatal lányra.

Megütöd a gyereket? Hát kitaposom a beledet!

 – ordította az anya, aki a lány haját rángatta és fejbe rúgta a gyereket. A gyerek a bántalmazás miatt végül elájult, mentő vitte kórházba. Az anya ellen eljárás indult.

A miskolci ügyben az érintett iskola vezetése nem kívánt nyilatkozni, arra hivatkozva, hogy az incidens az intézmény területén kívül történt.

A férfi ügyében a bíróság később hozhat döntést.

Heccnek indul, ám emberéleteket tehet tönkre az iskolai zaklatás

Előfordult már, hogy szülők avatkoztak közbe, amikor gyerekeik panaszkodtak nekik. Sajnos az iskolai zaklatás egyre gyakoribb és nagyobb problémát jelent a tanintézményekben.

 

