Bekövetkezett minden kisgyerekes szülő rémálma

Tragédiával kezdődtek az idei Szatmárnémeti Városnapok: péntek éjszaka meghalt egy kétéves baba, miután a Maszol.ro információi szerint egy felfújható csúszdán összeütközött egy másik kicsivel. A kisgyerekes családok körében is népszerű légvárat az ünnepi programok és koncertek közelében, a Szamos nagyáruháznál állították fel.

A kétévest az édesapja felkapta, és kétségbeesetten rohant vele a városnapokra kihelyezett legközelebbi egészségügyi ponthoz.

A rohammentősök több mint egy órán át próbálták megmenteni az életét, de nem jártak sikerrel. A halálát nagy valószínűséggel belső vérzés okozta. A romániai magyar hírportálnál úgy tudják, három gyerek volt a felfújható játékban, amikor megtörtént a baj, de a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják a nyomozók.

A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal arról döntött, hogy a városnapok idején az események helyszínein található minden vidámparki játékot leállítanak, a jövőben pedig a rendezvényről teljesen kitiltják ezt a fajta szórakozási lehetőséget”

– írták a közösségi oldalukon.

Hogyan történhetett meg ilyesmi?

Az ügyben alapos vizsgálatra lesz szükség, mert több kérdés is tisztázásra vár. Egyebek mellett az is, hogy egy ilyen kicsi gyerek egyáltalán használhatta-e a felfújható csúszdát, illetve kinek kellett volna megakadályoznia, hogy felmenjen rá: a szülőnek vagy az eszközt működtető személyzetnek.

A polgármesteri hivatal döntése után heves vita indult a közösségi médiában.

Vannak, akik szerint helyes lépés volt kitiltani a vidámparki játékokat a rendezvényről, mások viszont úgy látják, hogy ezzel sok gyerektől veszik el a szórakozás lehetőségét. A két álláspont között nehéz igazságot tenni, hiszen a tragédia után egyszerre van jelen a gyász, a félelem és a felelősök keresése.

Nem ez volt az első halálos baleset vidámparki eszközön a Szatmárnémeti Városnapokon.

Igaz, a korábbi tragédia még 2004-ben történt: akkor egy fiatal férfi egy kalapács típusú vidámparki gépből repült ki működés közben, mert nem tartotta be a biztonsági előírásokat.