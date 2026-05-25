Irodaháznak ütközött egy kisiklott villamos a fővárosban – videó

Megdöbbentő balesetről számoltak be Belgrádból. Az 5-ös vonalon közlekedő, „KT4” jelzésű kisiklott villamos a Cara Dušana utcán egy irodaházba csapódott. Sok a sérült.
A kisiklott villamos több utasa is megsérült a Szerbia fővárosában, Belgrádban történt balesetben pünkösdhétfőn, amikor egy irodaház aljába csapódott a jármű az APT News nevű nemzetközi hírcsatorna beszámolója szerint. Egyelőre 12 érintettről tudunk, 10 utasról és két olyan emberről, akik az épületben voltak, közülük ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A beszámolók csonttörésekről szólnak. 

Kisiklott villamos csapódott egy üzlet falába Szerbia fővárosában, Belgrádban pünkösdhétfőn, 2026. május 25-én
Fotó: YouTube / APT News

Ez történt a kisiklott villamossal

A városi közlekedési vállalat, a GSP Beograd tájékoztatása szerint a villamos egy kereszteződésnél hagyta el a síneket, áthaladt a járdán, majd egy közeli épület földszintjének csapódott. A baleset pontos okát még vizsgálják, de az első információk alapján a túl nagy sebesség és emberi mulasztás sem kizárható tényező.

