Irodaháznak ütközött egy kisiklott villamos a fővárosban – videó

A kisiklott villamos több utasa is megsérült a Szerbia fővárosában, Belgrádban történt balesetben pünkösdhétfőn, amikor egy irodaház aljába csapódott a jármű az APT News nevű nemzetközi hírcsatorna beszámolója szerint. Egyelőre 12 érintettről tudunk, 10 utasról és két olyan emberről, akik az épületben voltak, közülük ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A beszámolók csonttörésekről szólnak.

Kisiklott villamos csapódott egy üzlet falába Szerbia fővárosában, Belgrádban pünkösdhétfőn, 2026. május 25-én

Fotó: YouTube / APT News

Ez történt a kisiklott villamossal

A városi közlekedési vállalat, a GSP Beograd tájékoztatása szerint a villamos egy kereszteződésnél hagyta el a síneket, áthaladt a járdán, majd egy közeli épület földszintjének csapódott. A baleset pontos okát még vizsgálják, de az első információk alapján a túl nagy sebesség és emberi mulasztás sem kizárható tényező.

