Biztonsági őrnek adta ki magát, majd kislányokat erőszakolt meg egy hotelben a budapesti férfi

Tizenhat év fegyházbüntetésre ítélt a Fővárosi Törvényszék egy férfit, amiért egy budapesti szállodában kislányokat bántalmazott és zaklatott. A bíróság emellett 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és végleges hatállyal megtiltotta neki, hogy valaha olyan munkát vagy tevékenységet végezzen, amely során tizennyolc év alattiak nevelésével, felügyeletével, gondozásával vagy gyógykezelésével foglalkozna, illetve amellyel hatalmi, befolyási viszonyba kerülhetne velük – áll a Fővárosi Törvényszék oldalán.

16 évnyi fegyházbüntetést kapott a hotelben kislányokra támadó férfi (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Brutális támadás érte a kislányokat a szállodában

A megrázó eset még 2023. november 25-én történt. Az elkövető a fővárosi hotel vendégeként figyelt fel egy ott megszálló, osztálykiránduláson lévő iskoláscsoportra. Biztonsági őrnek kiadva magát kopogott be a diákok szobájába, majd hazugságokkal és fenyegetőzéssel elérte, hogy a gyerekek közül két kislány egyedül maradjon vele, egyiküket pedig megakadályozta abban, hogy elhagyja a helyiséget. A férfi mindkét gyermek felé szexuálisan közeledett, és egyikük akaratát fizikai erőszakkal próbálta megtörni.

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás során – elsősorban az egymást támogató, egybehangzó tanúvallomásokra támaszkodva – kétséget kizáróan megállapította az elkövető bűnösségét szexuális erőszak, valamint aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése miatt.

A büntetés kiszabásakor a törvényszék enyhítő körülményként értékelte a férfi egészségi állapotát és csekély mértékben az időmúlást. Ugyanakkor rengeteg súlyosbító tényező merült fel: az elkövetőt korábban már elítélték szexuális erőszak kísérlete miatt, a mostani tetteit pedig két másik, folyamatban lévő büntetőeljárás – köztük egy kapcsolati erőszak miatti ügy – hatálya alatt követte el.

A bíróság szintén súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy szakértők szerint mindkét érintett kislány súlyos lelki traumát szenvedett, és a még nagyobb tragédiát végül csak egy igazi biztonsági őr közbelépése akadályozta meg.

Az ítélet egyelőre nem jogerős, a férfi a másodfokú eljárás végéig letartóztatásban marad.

Saját unokáját bántalmazta szexuálisan egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei nő, aki ellen a főügyészség szerdán minősített szexuális erőszak miatt emelt vádat. A hatóságok szerint a nagymama hosszabb időn keresztül zaklatta a védtelen gyereket.