Békésen autózott a kismama, amikor menet közben egy leszakadt faág törte össze a járművet

Valószínűleg élete legnehezebb pillanatait élte át egy várandós nő, amikor szerdán Tinnyén haladt át és egy leszakadó faág ripityára törte az autóját. A baleset helyszínére a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vonultak ki, hogy kiszabadítsák a kismama autóját – adta hírül a Kemma.hu.

Az elmúlt napok viharos időjárása miatt leszakadt egy faág Tinnyén, ami telibe kapta egy kismama autóját

Fotó: Deepak Ramesha / Pexels

Kismama a pácban: a mentőket is riasztani kellett

A faág leszakadása valószínűleg az elmúlt napok viharos időjárásának köszönhető. A járművet vezető várandós nő megsérült, így a mentők a kórházba szállították. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Délelőtt baleset történt a 32-es főúton, Jászfényszaru és Pusztamonostor között, ahol egy kamion brutálisan összezúzott egy személyautót.