Békésen autózott a kismama, amikor menet közben egy leszakadt faág törte össze a járművet

Ritka baleset történt szerdán a Pest vármegyei Tinnyén. Egy kismama épp a településen autózott, amikor egy leszakadó faág teli kapta menet közben az autóját. A nőt mentő vitte el a helyszínről.
Valószínűleg élete legnehezebb pillanatait élte át egy várandós nő, amikor szerdán Tinnyén haladt át és egy leszakadó faág ripityára törte az autóját. A baleset helyszínére a bajnai hivatásos tűzoltók, valamint a Piliscsabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vonultak ki, hogy kiszabadítsák a kismama autóját – adta hírül a Kemma.hu.
Kismama a pácban: a mentőket is riasztani kellett
A faág leszakadása valószínűleg az elmúlt napok viharos időjárásának köszönhető. A járművet vezető várandós nő megsérült, így a mentők a kórházba szállították. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
