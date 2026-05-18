Sikoltozás előzte meg a szentlőrinci tragédiát, vérfolt maradt a kizuhant lány után – videó

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfő reggel egy 17 éves lány esett le egy szentlőrinci társasház negyedik emeletéről. A kizuhant fiatal életéért hosszú ideig küzdöttek a mentők, de később a kórházban meghalt.

Veszekedés előzte meg a tragédiát, a kizuhant lány halála megrázta a szomszédokat

Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

A kizuhant lány után vérfolt maradt a társasház előtt

A tragédia után még órákkal később is jól látható volt a vérfolt, ahol a lány földet ért. A rendőrök szalaggal kerítették körbe a területet, miközben helyszíneltek.

A helyieket megrázta a tragédia, többen az utcáról figyelték a mentést.

A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni a fiatalt, ami végül sikerült, azonban a lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt.

Sikoltozást és veszekedést hallottak a szomszédok

A Bors arról írt, hogy az egyik szomszéd szerint nem sokkal a tragédia előtt hangos veszekedés hallatszott a lakásból.

8 óra körül kezdődött, kiabálás, sikoltozás, majd én is csak annyit vettem észre, hogy a hölgy fekszik lent. Utána a férfi hangját kihallottam, azt kiabálta, hogy nem ő volt

– mondta egy nő a Tényeknek.

A társasházban többen is ismerték a nemrég odaköltözött párt. Egy szomszéd férfi szerint a fiatalok körülbelül egy hónapja élhettek a házban, és nem sokkal a tragédia előtt együtt mentek el a boltba.

Láttam őket, ismertem őket, egy hónapja lakhattak itt. Hogy tulajdonosok vagy albérlők-e, nem tudom

– mesélte megrendülve.

Emberölés miatt nyomoznak

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az idegenkezűség lehetőségét nem tudják kizárni. Ezért emberölés miatt indítottak eljárást a tragédia körülményeinek tisztázására. A nyomozás jelenleg is tart.