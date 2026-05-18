Sikoltozás előzte meg a szentlőrinci tragédiát, vérfolt maradt a kizuhant lány után – videó

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfő reggel egy 17 éves lány esett le egy szentlőrinci társasház negyedik emeletéről. A kizuhant fiatal életéért hosszú ideig küzdöttek a mentők, de később a kórházban meghalt.
A kizuhant lány után vérfolt maradt a társasház előtt
A tragédia után még órákkal később is jól látható volt a vérfolt, ahol a lány földet ért. A rendőrök szalaggal kerítették körbe a területet, miközben helyszíneltek.
A helyieket megrázta a tragédia, többen az utcáról figyelték a mentést.
A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni a fiatalt, ami végül sikerült, azonban a lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban meghalt.
Sikoltozást és veszekedést hallottak a szomszédok
A Bors arról írt, hogy az egyik szomszéd szerint nem sokkal a tragédia előtt hangos veszekedés hallatszott a lakásból.
8 óra körül kezdődött, kiabálás, sikoltozás, majd én is csak annyit vettem észre, hogy a hölgy fekszik lent. Utána a férfi hangját kihallottam, azt kiabálta, hogy nem ő volt
– mondta egy nő a Tényeknek.
A társasházban többen is ismerték a nemrég odaköltözött párt. Egy szomszéd férfi szerint a fiatalok körülbelül egy hónapja élhettek a házban, és nem sokkal a tragédia előtt együtt mentek el a boltba.
Láttam őket, ismertem őket, egy hónapja lakhattak itt. Hogy tulajdonosok vagy albérlők-e, nem tudom
– mesélte megrendülve.
Emberölés miatt nyomoznak
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az idegenkezűség lehetőségét nem tudják kizárni. Ezért emberölés miatt indítottak eljárást a tragédia körülményeinek tisztázására. A nyomozás jelenleg is tart.