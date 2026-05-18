Meghalt a 17 éves lány, aki kizuhant a negyedik emeletről Szentlőrincen

Döbbenten álltak az emberek a panelház előtt, miközben a mentők hosszú perceken át küzdöttek a fiatal sérült életéért. A negyedik emeletről kizuhant egy 17 éves lány hétfő délelőtt a Baranya vármegyei Szentlőrincen.

Elhunyt a negyedik emeletről kizuhant szenlőrinci lány, mindössze 17 éves volt. A rendőrség emberölés ügyében nyomoz

Kizuhant a negyedik emeletről Szentlőrincen

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, egy ember kizuhant egy szentlőrinci panelház negyedik emeletéről. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, miközben az Országos Mentőszolgálat munkatársai megpróbálták stabilizálni a sérült állapotát.

A környéket rövid idő alatt ellepték a rendőrök és a mentők. Többen az utcáról figyelték a drámai mentést, miközben a panelház előtt teljesen leállt az élet.

A rendőrség közölte, hogy a kizuhant fiatal egy 17 éves lány volt, aki a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe – írta meg a Bors.

Vizsgálják a 17 éves lány halálának körülményeit

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az idegenkezűség lehetőségét egyelőre nem tudják kizárni, ezért tovább vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

Május 18-án reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szentlőrinci lakásból kiesett egy lány. A mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol nem sokkal később életét vesztette. Tekintettel arra, hogy az idegenkezűség nem zárható ki, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárásban vizsgálja a 17 éves lány halálesetének körülményeit. Az eset tisztázása jelenleg is tart

– közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Sajnálatos módon a hétfői napon ketten is kiestek a negyedik emeletről, a második tragikus esemény Békéscsabán történt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.