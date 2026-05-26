Sosem találná ki, miért kér segítséget a hatóság egy késő esti eset után

A lakosság segítségét kéri az Esztergomi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy februári utcai incidens körülményeinek tisztázásához – írta a Kemma.hu. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint garázdaság vétségének gyanúja miatt indult eljárás, miután 2026. február 20-án, a késő esti órákban eldurvult egy vita az esztergomi Vörösmarty utcában. A rendelkezésre álló adatok alapján egy fiatalkorú a nyílt utcán, egy helyi kocsma előtt vonta kérdőre egyik ismerősét, a szóváltás pedig hamarosan tettlegességig fajult, és a gyanúsított bántalmazta a vitapartnerét.

A rendőrség a kocsma előtt történt incidens részleteit próbálja tisztázni

A kocsmai verekedés szemtanúit keres a rendőrség

Mivel a konfliktust kiváltó okok és a közvetlen előzmények egyelőre tisztázatlanok, a nyomozók olyan szemtanúk jelentkezését várják, akik látták a szórakozóhely előtti eseményeket, vagy bármilyen érdemi információval rendelkeznek a történtekről. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a legkisebb részlet is döntő fontosságú lehet a nyomozásban.

Aki tudomással bír az esetről, tehet bejelentést személyesen az Esztergomi Rendőrkapitányságon, hívhatja a 112-es központi segélyhívót, a 34-517-777-es közvetlen telefonszámot, vagy névtelensége megőrzése mellett tehet vallomást a 06-80-555-111-es ingyenes Telefontanú zöldszámon.

