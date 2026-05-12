Amerikai staffordshire terrier őrizte a kokaint a pisztollyal együtt a budapesti lakásban – videóval

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói egy folyamatban lévő büntetőeljárás során csaptak le egy férfira Budapesten. A kokain mellett illegális fegyver és egy agresszív kutya is előkerült az akció során – a Police.hu videót is megosztott a bevetésről.
Kokain mellett amerikai staffordshire terrier is volt a lakásban
A rendőrség tájékoztatása szerint a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály és a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai május 6-án este fogták el az 50 éves B. Pált XIII. kerületi lakásában.
Az intézkedés során a rendőröknek egy agresszíven viselkedő amerikai staffordshire terrierrel is meg kellett küzdeniük, ezért az Állatmentő Liga segítségét kérték a kutya befogásához. Az állatot később a férfi hozzátartozóinak adták át.
A nyomozók átkutatták a lakást és a férfi autóját is. A kutatás során körülbelül 100 gramm kokaint találtak, amelynek feketepiaci értéke megközelíti a hárommillió forintot.
Kireszelt sorozatszámú fegyvert is találtak
A drogon kívül egy engedély nélkül tartott, kireszelt sorozatszámú éles lőfegyver és több lőszer is előkerült.
A rendőrök lefoglalták a kokaint, a pisztolyt, a lőszereket és a gépkocsit is.
Őrizetbe vették a férfit
B. Pált a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószerbűnözés Elleni Osztályán hallgatták ki. A férfit kábítószer birtoklása bűntett és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették.
A nyomozók kezdeményezték a letartóztatását.
