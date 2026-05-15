300 millió forintnyi kokain bukkant fel a szerb határon, a rendőrök vevők voltak rá

Elképesztő drogfogás: egy szerb férfi május 13-án érkezett a szerb-magyar határhoz, amelyen legálisan átkelt, ám nemsokára hatósági ellenőrzés keretében a nyomozók szétszedték az autóját, ahonnan kereken bruttó 10 kilogramm kokain került elő – adta hírül a Zaol.hu.

A rendőrök alaposan átnézték az autót, mire mind egy szálig megtalálták a 300 millió forint értékű kokaint

Fotó: Police.hu

Elképesztő kokainszállítmány a déli határon

A Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírája 2026. május 15-én rendelte el a gyanúsított letartóztatását, miután különösen jelentős mennyiségű kábítószert találtak nála. Az jelenleg nem ismert, hogy a kábítószert Magyarországon akarták-e terjeszteni.

Az illegális áru értéke körülbelül 300 millió forint. A bíróság szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, ezért egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, így még nem jogerős.

A napokban a kommandósok nem várt akadályba ütköztek, amikor lecsaptak egy XIII. kerületi kokaindílerre. A lakásban ugyanis egy harci kutya, egy gigantikus staffordshire terrier őrizte a cuccot.

