Majdnem az utolsó vacsorája lett – sokkoló jelenetek Hajdú-Biharban

Drámai percek játszódtak le egy hajdú-bihari otthonban, miután egy férfi vacsora közben félrenyelt egy darab kolbászt. A férfi fuldokolni kezdett, majd rövid időn belül össze is esett – írta a Haon.hu az Országos Mentőszolgálat nyomán.

A mentősöknek köszönheti a hajdú-bihari férfi az életét, aki félrenyelt egy kolbászt

Hajdú-bihari család küzdött a férfi életéért

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint az 50 év körüli férfi családja azonnal a segítségére sietett, de hiába próbálták magához téríteni, nem reagált. A mentésirányító rögtön riasztotta a legközelebbi esetkocsit, közben pedig telefonon keresztül segített a hozzátartozóknak a betegvizsgálatban.

Félrenyelte a kolbászt, telefonon keresztül érkezett a segítség

Mivel a férfinál nem észleltek életjeleket, azonnal megkezdődött a telefonos újraélesztés. A perceken belül kiérkező mentősök átvették az életmentést, majd emelt szinten folytatták a beavatkozásokat. A mentők eltávolították a légutakat elzáró húsdarabot, ezt követően pedig sikerült visszaállítani a férfi keringését.

Kórházba szállították a férfit

Miután stabilizálták az állapotát, a férfit kórházba vitték további megfigyelésre és kezelésre.

Az Országos Mentőszolgálat bejegyzése szerint a gyors családi segítség, valamint a mentésirányító és a mentők összehangolt munkája döntő szerepet játszott abban, hogy nem történt tragédia.

