Még élt a férfi, amikor a koporsóba akarták tenni – óriási botrány tört ki

Furcsa mozgásra lettek figyelmesek a ravatalozó dolgozói, miközben egy idős férfit készítettek elő a temetésre. A koporsó előtt derült ki, hogy a halottnak hitt beteg még lélegzik – írja a Mirror.

Koporsóba rakták volna, pedig még élt

Fotó: Illusztráció (Mario Wallner/Pexels)

A koporsó előtt vették észre, hogy még él

A 88 éves Juraci Rosa Alveset légzési elégtelenség miatt szállították kórházba Brazíliában. Az orvosok később halottnak nyilvánították, majd testét átadták egy temetkezési vállalatnak. A fordulat a ravatalozóban történt, amikor a dolgozók furcsa mozgást észleltek a férfi hasánál. Ekkor jöttek rá, hogy az idős beteg még lélegzik.

A ravatalozó dolgozói kezdték meg az újraélesztést

Jacqueline Brogiato elmondta: azonnal megpróbálták felszabadítani a férfi légútjait, miközben értesítették a mentőket. A mentősök rövid időn belül megérkeztek, majd az orvosok újra ellátták a beteget. A férfit elaltatták, intubálták, majd visszaszállították a kórházba. Jelenleg intenzív osztályon kezelik, állapota súlyos, de stabil.

Óriási botrány tört ki az eset után

Az eset hatalmas felháborodást váltott ki Brazíliában. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak tisztázására, hogyan történhetett meg, hogy az idős férfit élve nyilvánították halottnak.

A történteket segítségnyújtás elmulasztásaként regisztrálták.

A Presidente Bernardes-i kórház közölte: belső vizsgálatot indítottak, és együttműködnek a hatóságokkal. A családot teljesen sokkolta a történet, hiszen már a temetésre készültek, amikor kiderült, hogy hozzátartozójuk még életben van.

Tetszhalott mászott elő a sírból

Megvertek, lelőttek, majd eltemettek egy férfit Brazíliában, aki azonban nem halt meg. Miután magához tért, kimászott a sírgödörből és gyalog indult a kórházba, óriási pánikot keltve a járókelők között.