A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának egyik kórtermében kapott helyet egy román férfi pár napja. Egy nő mellé helyezték el, aki nem volt magánál. Május 12-én délben úgy döntött, körülnéz, hátha talál valamit nála – írta meg az ügyészség közleménye alapján a Baon.hu.

Közel félmillió forintjától fosztotta meg betegtársát a kórházban a férfi

Fotó: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

A fejtámlája alatt megtalálta az ágyhoz kötött nő táskáját és a pénztárcáját, amiben meglehetősen sok pénz volt.

Mind a 483 ezer forintot kivette belőle és eltette.

Az egyik ápoló viszont észrevette és riasztotta a biztonságiakat. Ennek köszönhetően a nő visszakapta a pénzét.

Napokon belül elítélték a románt, aki a kecskeméti kórházban lopott meg egy beteget

Az ügyészség a férfit még az őrizet 72 órás ideje alatt bíróság elé állította. A Kecskeméti Járásbíróság kifosztás miatt 1 év 9 hónap börtönbüntetésre ítélte, a büntetés végrehajtását 3 évre felfüggesztetve.

Emellett 3 évre kiutasították Magyarországról.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész hosszabb, végrehajtandó börtönbüntetésért és hosszabb kiutasításért fellebbezett, az ügyben másodfokon a Kecskeméti Törvényszék dönt majd.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.