Gyilkossági ügyben adtak ki körözést egy 57 éves nő ellen Gyöngyösön

Körözés van érvényben egy 57 éves gyöngyösi nő ellen emberölés gyanúja miatt. Az Egri Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja május 13-án adott ki elfogatóparancsot az asszony ellen, akit a hatóságok jelenleg is keresnek. Az ügy részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, így továbbra sem ismert, milyen körülmények között történhetett a feltételezett gyilkosság – írta a Police.hu.

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság arra kérte a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a nő tartózkodási helyéről vagy hollétéről, jelentkezzen a hatóságoknál.

A bejelentéseket személyesen a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon lehet megtenni, emellett telefonon is várják az információkat. A rendőrség hangsúlyozta, hogy névtelenül is lehet segítséget nyújtani a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón keresztül.

A hatóságok egyelőre további részleteket nem közöltek az ügyről, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

A hatóságok egy másik ügyben is a lakosság segítségét kérik, ugyanis eltűnt egy bűnügyi felügyelet alatt álló férfi Zalaegerszegen, miután meglépett a számára kijelölt ingatlanból. A fogolyszökés miatt körözött férfi a rendőrség szerint levágta magáról a nyomkövetőt, majd ismeretlen helyre menekült.