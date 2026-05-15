Elfogták a gyöngyösi nőt, aki emberölés miatt bujkált

Nagy erőkkel kereste a hatóság azt az 57 éves asszonyt, aki a jogerős bírósági döntés kihirdetése után tűnt el a hatóságok elől. Emberölés miatt adtak ki ellene körözést, a gyöngyösi nőt végül rekordgyorsasággal kapták el a rendőrök.

Megszüntették a körözést, elkapták a gyöngyösi gyilkost

Fotó: Illusztráció/123RF

Emberölés miatti körözés

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egri Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja május 13-án adott ki elfogatóparancsot az 57 éves nő ellen. A hatóságok emberölés miatt keresték az asszonyt, az ügy részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra. A körözés gyorsan megjelent a rendőrségi adatbázisban, a nő hollétéről azonban egy ideig nem tudtak semmit.

Gyöngyösön fogták el a bujkáló asszonyt

A Bors információi szerint a Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai május 14-én reggel csaptak le a nőre Gyöngyösön. Az 57 éves helyi lakos a jogerős bírósági határozat kihirdetése óta bujkált a hatóságok elől. A rendőrök elfogták, majd előállították a Gyöngyösi Rendőrkapitányságra.

Börtönbe vitték az elfogott nőt

Az elfogás után a nőt büntetés-végrehajtási intézetbe szállították. A hatóságok egyelőre továbbra sem közöltek részleteket az emberölési ügyről.