Évekig bujkált, végül Ukrajnában csaptak le a magyar bűnözőre – videó

Hosszú időre eltűnt a hatóságok elől, végül azonban Ukrajnában kattant a bilincs a körözött magyar férfi csuklóján. A körözés alatt álló elítélt hiába próbált elbújni külföldön, a nemzetközi együttműködés végül elvezetett hozzá – közölte a Police.hu.

Körözést adtak ki a fegyház elől menekülő férfira, Ukrajnában csaptak le rá

Fotó: Police.hu

Körözés szexuális erőszak miatt

A magyar hatóságok közlése szerint P. Szilárdot a Székesfehérvári Törvényszék jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélte. A férfit egy nevelése és gondozása alatt álló, 12 év alatti gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt marasztalták el. Az elítélt azonban még a büntetés megkezdése előtt eltűnt, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Ukrajnában fogták el

A férfi felkutatásán az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és az Interpol Ukrán Nemzeti Iroda is dolgozott. A két ország hatóságai folyamatos szakmai egyeztetést folytattak. Az együttműködés végül eredményre vezetett: az ukrán hatóságok 2026. január 13-án elfogták a férfit Ukrajna területén. Kiadatására 2026. május 15-én került sor, így visszakerült Magyarországra.

Külföldön sem menekülhetett

A hatóságok szerint az ügy ismét megmutatta, hogy a körözött személyek hosszú távon sem kerülhetik el a felelősségre vonást. Kiemelték, hogy a gyors információcsere és az Interpol nemzeti irodái közötti együttműködés kulcsszerepet játszott az elfogásban.

