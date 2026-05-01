Fényes nappal fogták el a körözött férfit Debrecenben, a Nagyállomáson csattant a bilincs

Fényes nappal, az emberek között sétált a keresett férfi Debrecenben. A körözött férfi elfogása végül a Nagyállomás közelében történt, ahol egy szabadnapos rendőr felismerte és feltartóztatta. A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál, a Haon.hu osztotta meg az elfogás részleteit.

Lakatos Attila r. törzsőrmester kapcsolta le a körözött személyt Fotó: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/Facebook

Körözött férfi elfogása a Debrecen Nagyállomáson

A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közlése szerint az eset a debreceni Nagyállomás környékén történt. A szolgálaton kívüli rendőr, Lakatos Attila törzsőrmester a környéken ismerte fel a férfit, akivel szemben korábban már intézkedett.

A rendőrnek azonnal beugrott, hogy a férfi ellen körözés van érvényben súlyos testi sértés miatt.

A hajdúhadházi szolgálatirányító nem habozott: értesítette a szolgálatban lévő kollégákat, majd szolgálatba helyezte magát, és visszatartotta az 56 éves férfit.

A körzeti megbízottak rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ahol már nem volt menekvés: a körözött férfira bilincs került.

Nem ez volt az első eset

A rendőrség tájékoztatása szerint nem először fordult elő, hogy a rendőr szolgálati idején kívül is felismer egy körözött személyt. Korábban is volt már példa arra, hogy szemfülességének köszönhetően gyorsan sikerült elfogni egy keresett bűnözőt.

A rutinos rendőr számára még a legváratlanabb helyzetekben is egy pillanat elég ahhoz, hogy felismerjen egy körözött személyt.

