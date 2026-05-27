Bukott főtisztek a vádlottak padján: megkezdődött a győri korrupciós per

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség hosszas és alapos, kezdetben teljes titokban zajló felderítő munka után emelt vádat a korábbi győri városi rendőrkapitány, V. Attila, valamint tizenöt társa ellen. A több mint egy évtizeden átnyúló ügy szálai a legmagasabb rendőri körökig és a régió legbefolyásosabb gazdasági szereplőiig vezetnek. A legsúlyosabb vádpontok között az üzletszerűen elkövetett, vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel megvalósított hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más hivatali bűncselekmények és korrupció szerepelnek. A tét hatalmas, hiszen a vádhatóság az első- és ötödrendű vádlottakra letöltendő börtönbüntetést, valamint összesen 365 millió forintos pénzbüntetés kiszabását indítványozta a törvényszék katonai tanácsa előtt – írta a Kisalföld.hu.
Hálózatban működött a korrupció
A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a bűnszövetség alapját egy olyan jól szervezett kapcsolatrendszer képezte, amelyet Győr legnagyobb vagyonvédelmi vállalkozása, a Patent-csoport felső vezetői alakítottak ki a rendőrség akkori vezetésével.
A vád szerint a cégtulajdonosok és igazgatók több mint tíz éven keresztül biztosítottak külföldi VIP-utakat, prémium vendéglátást és egyéb személyes jellegű vagyoni előnyöket a volt győri rendőrkapitánynak, valamint a korábbi megyei rendőrfőkapitány-helyettesnek. Cserébe az egyenruhás vezetők hivatali hatalmukkal visszaélve nyomoztak ki belső információkat, avatkoztak be folyamatban lévő büntetőeljárásokba, és tettek hozzáférhetővé olyan rendőrségi iratokat, amelyek megismerésére a magáncégnek semmilyen törvényes felhatalmazása nem lett volna.
Súlyos börtönévek és koncepciós eljárás vádja a tárgyalóteremben
A keddi előkészítő ülés drámai hangulatban telt a Győri Törvényszéken, ahol a katonai tanács pulpitusa mögött 41 vaskos dossziéban sorakozott a mintegy 16 ezer oldalas nyomozati anyag.
Az ügyészség nem kímélte a bukott rendőri vezetőket: V. Attila volt kapitányra – akit tizenegy rendbeli hivatali vesztegetéssel vádolnak – 12 év letöltendő börtönbüntetést indítványoztak arra az esetre, ha az előkészítő ülésen maradéktalanul elismeri a bűnösségét.
A volt rendőrezredes azonban csak a kisebb súlyú, hivatali visszaéléssel kapcsolatos vádpontokban vallotta magát bűnösnek, a legsúlyosabb korrupciós vádakat határozottan visszautasította, így ügyében rendes tárgyalás dönt majd.
Hasonlóan járt el a másodrendű vádlott, B. Zsolt egykori megyei rendőrfőkapitány-helyettes is, akire tíz év börtönt kért a vádhatóság. Ő a bíróság előtt merev vigyázzállásban, katonás fegyelemmel fogadta a bíró szavait, ám a bűnösségét kategorikusan tagadta. Védekezésében kiemelte, hogy korábbi magas beosztása miatt a legszigorúbb, úgynevezett „C” típusú nemzetbiztonsági átvilágításon esett át és meggyőződése szerint az eljárás valójában egy jól felépített koncepciós per, amelynek elsődleges célpontja a Patent-csoport gazdasági ellehetetlenítése.
A három hónapig tartó letartóztatásom során csak az tartotta bennem a lelket, hogy a bíróságon majd bebizonyíthatom az igazságomat
– fogalmazott a volt főtiszt.
A tárgyaláson elhangzott vádirat-ismertetés során a hallgatóság előtt olyan részletek is feltárultak, amelyek túlmutatnak a biztonsági cég és a rendőrség kapcsolatán.
A vád szerint a volt városi kapitány rokonainak érdekeltségébe tartozó családi kisvállalkozás – ahol a fővádlott fia villanyszerelőként dolgozik – az elmúlt években megdöbbentő módon csaknem másfél milliárd forint értékű megrendeléshez jutott olyan építőipari óriásoktól, mint a WHB és az Euro Generál.
Az ügyészség álláspontja szerint ezek a megbízások egyértelműen a rendőrkapitány befolyásának szóltak és burkolt ellenszolgáltatásként funkcionáltak, jóllehet a nevezett építőipari nagyvállalatok nem szerepelnek vádlottként az eljárásban.
A vádlottak és neves védőik – köztük a hazai jogi életben jól ismert Zamecsnik Péter – sérelmezték a nyomozó hatóságok eljárását és úgynevezett fegyveregyenlőtlenségre hivatkoztak. Állításuk szerint a nyomozati szakaszban az ügyészség módszeresen lesöpörte az asztalról a védelmi indítványokat, és nem volt hajlandó kihallgatni azokat a tanúkat, akik tisztázhatták volna a gyanúsítottakat. A Patent-csoport elnök-vezérigazgatója, a négy év börtönnel fenyegetett K. Róbert kijelentette: cégét, amely harminchat éve a régió meghatározó és törvénytisztelő szereplője, jogtalan és adminisztratív eszközökkel próbálják térdre kényszeríteni. Kifejtette, hogy az eljárás kezdete óta jelentős piaci veszteségeket szenvedtek el, és korábbi presztízsértékű munkáikat – mint például a győri Audi Aréna védelmét – elveszítették. Az elhúzódó és szövevényes büntetőper a tanúk tucatjainak meghallgatásával ősszel folytatódik a Győri Törvényszéken.
A bűncselekmény beismerése esetén az alábbi ítélet vár a vádlottakra
- I. rendű vádlott - 12 év börtön, 10 év közügyektől eltiltás
- II. rendű vádlott - 10 év börtön, 10 év közügyektől eltiltás
- III. rendű vádlott - 4 év börtön, 4 év közügyektől eltiltás
- IV. rendű vádlott - 3 és fél év börtön, 4 év közügyektől eltiltás
- V. rendű vádlott - 3 év börtön, 3 év közügyektől eltiltás
- VI. rendű vádlott - 2 év börtön, 4 év próbaidőre felfüggesztve
- VII. rendű vádlott - másfél év börtön, 3 év próbaidőre felfüggesztve
- VIII. rendű vádlott - 1 év börtön, 2 év próbaidőre felfüggesztve
- IX. rendű vádlott - másfél év börtön, 3 év próbaidőre felfüggesztve
- X. rendű vádlott - 1 év börtön, 2 év próbaidőre felfüggesztve
- XI. rendű vádlott - 1 év börtön, 2 év próbaidőre felfüggesztve
- XII. rendű vádlott - 1 év fogház, 2 év próbaidőre felfüggesztve
- XIII. rendű vádlott - 1 év fogház, 2 év próbaidőre felfüggesztve
- XIV. rendű vádlott - 400 ezer forintos pénzbírság
- XV. rendű vádlott - próbára bocsátás
- XVI. rendű vádlott - próbára bocsátás