Bukott főtisztek a vádlottak padján: megkezdődött a győri korrupciós per

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség hosszas és alapos, kezdetben teljes titokban zajló felderítő munka után emelt vádat a korábbi győri városi rendőrkapitány, V. Attila, valamint tizenöt társa ellen. A több mint egy évtizeden átnyúló ügy szálai a legmagasabb rendőri körökig és a régió legbefolyásosabb gazdasági szereplőiig vezetnek. A legsúlyosabb vádpontok között az üzletszerűen elkövetett, vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel megvalósított hivatali vesztegetés elfogadásának minősített esete és más hivatali bűncselekmények és korrupció szerepelnek. A tét hatalmas, hiszen a vádhatóság az első- és ötödrendű vádlottakra letöltendő börtönbüntetést, valamint összesen 365 millió forintos pénzbüntetés kiszabását indítványozta a törvényszék katonai tanácsa előtt – írta a Kisalföld.hu.

Soha nem látott korrupciós botrány az előkészítő ülésen

Hálózatban működött a korrupció

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a bűnszövetség alapját egy olyan jól szervezett kapcsolatrendszer képezte, amelyet Győr legnagyobb vagyonvédelmi vállalkozása, a Patent-csoport felső vezetői alakítottak ki a rendőrség akkori vezetésével.

A vád szerint a cégtulajdonosok és igazgatók több mint tíz éven keresztül biztosítottak külföldi VIP-utakat, prémium vendéglátást és egyéb személyes jellegű vagyoni előnyöket a volt győri rendőrkapitánynak, valamint a korábbi megyei rendőrfőkapitány-helyettesnek. Cserébe az egyenruhás vezetők hivatali hatalmukkal visszaélve nyomoztak ki belső információkat, avatkoztak be folyamatban lévő büntetőeljárásokba, és tettek hozzáférhetővé olyan rendőrségi iratokat, amelyek megismerésére a magáncégnek semmilyen törvényes felhatalmazása nem lett volna.

Súlyos börtönévek és koncepciós eljárás vádja a tárgyalóteremben

A keddi előkészítő ülés drámai hangulatban telt a Győri Törvényszéken, ahol a katonai tanács pulpitusa mögött 41 vaskos dossziéban sorakozott a mintegy 16 ezer oldalas nyomozati anyag.

Az ügyészség nem kímélte a bukott rendőri vezetőket: V. Attila volt kapitányra – akit tizenegy rendbeli hivatali vesztegetéssel vádolnak – 12 év letöltendő börtönbüntetést indítványoztak arra az esetre, ha az előkészítő ülésen maradéktalanul elismeri a bűnösségét.

A volt rendőrezredes azonban csak a kisebb súlyú, hivatali visszaéléssel kapcsolatos vádpontokban vallotta magát bűnösnek, a legsúlyosabb korrupciós vádakat határozottan visszautasította, így ügyében rendes tárgyalás dönt majd.