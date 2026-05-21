Lebukott egy korrupt polgármester

A Blikk szerint az ügy hátterében egy uniós pénzből finanszírozott mezőgazdasági infrastruktúra-fejlesztés áll. A hatóságok szerint a korrupt polgármester a kivitelező cégtől a szerződéses összeg nagyjából 5 százalékát kérte vissza kenőpénzként. A beruházás értéke mintegy 770 ezer euró, átszámítva kb. 276,7 millió forint volt, és a gyanú szerint a településvezető összesen 38 500 euró, vagyis nagyjából 13,8 millió forint csúszópénzt fogadhatott el több részletben. A nyomozók kedden akkor csaptak le rá, amikor éppen 28 800 eurót (10,35 millió forintot) vett át.

Korrupt polgármester kezén csattant a bilincs Romániában (illusztráció, MI–generált kép)

A korrupt polgármester neve a gyanú szerint: Kócza István

A korrupció gyanújába keveredett RMDSZ-es politikus, Kócza István ellen büntetőeljárás indult. A bíróság 60 napra hatósági felügyelet alá helyezte, közben folytatják a nyomozást ellene.

A gyanú szerint az elöljáró a pénzért cserébe azt vállalta, hogy segíti a beruházás akadálymentes lebonyolítását, és közbenjár a kifizetések gyorsítása érdekében.

Kócza István egyelőre nem adott részletes nyilatkozatot az ügyről.

Az ügy az RMDSZ-en belül is komoly visszhangot keltett. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke arra szólította fel az érintett polgármestert, hogy távozzon a tisztségeiből, párttagságát pedig a vizsgálat lezárásáig függesszék fel.

A párt vezetése szerint nem fér bele, hogy egy választott tisztségviselő korrupciós ügybe keveredjen, vagy bármilyen módon visszaéljen a választók bizalmával.

Kócza István 2016 óta vezeti a Bihar megyei Érbogyoszlót. A nagyjából 1900 lakosú településen többségében magyar nemzetiségűek élnek. A nyomozó hatóságok szerint Romániában ez volt az első olyan eset, amikor az Európai Ügyészség korrupciós ügyben tettenérést hajtott végre.

