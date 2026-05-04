Origo Sport

helikopter

Helikopterről eresztettek egy rendőrt a krokodilok közé, hogy visszaszerezze egy üzletember holttestét

A dél-afrikai hatóságok egy eltűnt üzletember után kutattak a Komati-folyó térségében, amikor egy gyanúsan viselkedő hüllőre bukkantak. A szakértők szerint a közel ötmázsás krokodil nemcsak a keresett férfit, hanem az elmúlt időszakban több más áldozatot is elejthetett.
Döbbenetes és egyben tragikus véget ért az a nagyszabású kutatómentő akció, amelyet egy múlt héten eltűnt üzletember után indítottak Dél-Afrika északkeleti részén – számolt be róla a Daily Mail. A férfi járműve egy megáradt folyón való átkelés közben akadt el a Komati-folyónál, ám mire a mentőegységek a helyszínre értek, az autó üresen állt. A hatóságok feltételezték, hogy a férfit elsodorta az erős áramlat, ezért búvárokat, drónokat és helikoptereket is bevetettek a keresésébe. A nyomozás során a rendőrök egy apró szigetre lettek figyelmesek, ahol több krokodil napozott, köztük egy különösen nagy példány, amely felkeltette a mentőegységek figyelmét.

Helikopterrel eresztették le a rendőrt egy krokodilokkal teli folyóba, hogy kimentsék a halott üzletembert
Fotó: CNN/videó

Így emelték ki az emberevő krokodilt

Johant 'Pottie' Potgieter kapitány, a rendőrségi búvár egység parancsnoka elmondta, hogy a több évtizedes tapasztalatuk alapján azonnal gyanút fogtak, amikor megpillantották a hatalmas, 4,5 méter hosszú és közel 500 kilogrammos krokodilt. Az állatnak nemcsak feltűnően telt volt a gyomra, de a drónok és a helikopter zaja ellenére sem próbált a vízbe menekülni, ami egyértelműen arra utalt, hogy nemrégiben táplálkozott és képtelen a gyors mozgásra. 

Miután a ragadozót kilőtték, Potgieter kapitány egy látványos és rendkívül kockázatos manőver keretében, helikopterről, kötélen leereszkedve rögzítette a tetemet a folyó közepén, hogy aztán mindkettőjüket a magasba emelve biztonságos helyre szállíthassák.

A tetem boncolása során a Kruger Nemzeti Parkban igazolódott a nyomozók félelme: a hüllő bélrendszerében emberi maradványokat találtak. A maradványokat jelenleg DNS-vizsgálattal azonosítják, hogy megerősítsék, valóban az eltűnt üzletemberről van-e szó. 

A történet azonban itt vett még sötétebb fordulatot, ugyanis a hatóságok összesen hat különböző típusú cipőt is találtak a krokodil gyomrában. Bár a szakértők hangsúlyozták, hogy a krokodilok válogatás nélkül lenyelnek szinte bármit, a cipők sokasága arra enged következtetni, hogy az állatnak akár több áldozata is lehetett.

 Az ügyben Puleng Dimpane altábornagy, megbízott rendőrfőkapitány is megszólalt, aki méltatta a résztvevő tisztek bátorságát a veszélyes művelet végrehajtásáért.

