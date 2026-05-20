Gyors összefogással mentették meg a kútba esett idős asszony életét

Kútba esett egy idős asszony Gyékényesen, körülbelül öt-hat métert zuhant. A riasztás nyomán a mentőegységek rövid időn belül a helyszínre érkeztek és azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A nő a mentők kiérkezésekor eszméleténél volt, kommunikálni tudott, ami jelentősen megkönnyítette a gyors és biztonságos beavatkozást – írta a Sonline.hu.

Több mint 5 métert zuhant a kútba esett asszony

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Csurgó Facebook oldala

A kútba esett asszonyt mentőkötéllel emelték ki

A szakemberek speciális mentőkötél segítségével emelték ki a sérültet a mélyből. A sikeres mentést követően az asszonyt átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik a helyszíni vizsgálat után további ellátásra kórházba szállították.

A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a mentőakció sikeresen zárult, az idős nő időben segítséget kapott.

Egy további megrázó eset borzolta a kedélyeket Tatabányán, ahol egy idős nő otthonában történt a bűncselekmény. A rablás során történtek különösen felkavaróak, hiszen az áldozat egy 90 éves, mozgásában korlátozott asszony volt, aki saját lakásában vált célponttá.