Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most jött: elérte Európát az ukrán háború – kitört a pánik, megrohamozták az óvóhelyeket

Fontos

Veszélyhelyzetet jelentett be a kormány – sorra kapják a felszólítást az emberek

kútba esett

Gyors összefogással mentették meg a kútba esett idős asszony életét

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Riasztást kaptak a mentőegységek egy somogyi településről, ahol egy idős nő bajba került. A kútba esett asszonyt a helyszínre érkező szakemberek mentőkötél segítségével emelték ki, majd kórházba szállították.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kútba esettidős nőönkormányzati tűzoltósággyékényeslezuhantasszony

Kútba esett egy idős asszony Gyékényesen, körülbelül öt-hat métert zuhant. A riasztás nyomán a mentőegységek rövid időn belül a helyszínre érkeztek és azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A nő a mentők kiérkezésekor eszméleténél volt, kommunikálni tudott, ami jelentősen megkönnyítette a gyors és biztonságos beavatkozást – írta a Sonline.hu.

Több mint 5 métert zuhant a kútba esett asszony
Több mint 5 métert zuhant a kútba esett asszony
Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Csurgó Facebook oldala

A kútba esett asszonyt mentőkötéllel emelték ki

A szakemberek speciális mentőkötél segítségével emelték ki a sérültet a mélyből. A sikeres mentést követően az asszonyt átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik a helyszíni vizsgálat után további ellátásra kórházba szállították.

A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a mentőakció sikeresen zárult, az idős nő időben segítséget kapott.

Egy további megrázó eset borzolta a kedélyeket Tatabányán, ahol egy idős nő otthonában történt a bűncselekmény. A rablás során történtek különösen felkavaróak, hiszen az áldozat egy 90 éves, mozgásában korlátozott asszony volt, aki saját lakásában vált célponttá.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!