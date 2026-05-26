Egy kutya sütötte el a puskát az autóban

Egy kutya okozhatta azt a szokatlan fegyverbalesetet, amely Nebraska államban, Scottsbluff településén történt. A hatóságok tájékoztatása szerint az eset egy benzinkút közelében zajlott le, amikor a jármű vezetője rövid időre kiszállt az autóból. Az állat a kisfurgon hátsó ülésén maradt, ahol egy élesített vadászpuska is volt. A rendőrség szerint a kutya hozzáérhetett a fegyver elsütőszerkezetéhez, amelynek következtében a puska elsült. A lövedék áthatolt a jármű falán, majd eltalált egy nőt, aki a közelben, egy másik autóban tartózkodott. A sérült a jelentések szerint a közlekedési lámpánál várakozott, amikor a lövedék a karját érte – írta az MTI.

A kutya húzhatta meg a ravaszt

A kutya által okozott eset körülményeit vizsgálják

A hatóságok vizsgálják, milyen körülmények között tárolták a fegyvert az autóban és hogyan történhetett meg az incidens. A nyomozás egyik fontos kérdése az is, hogy miért maradt élesített állapotban a vadászpuska a járműben.

A nő sérüléseiről részletes tájékoztatást egyelőre nem közöltek, a rendőrség azonban megerősítette, hogy a baleset ügyében eljárás indult.

