Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szürreális jelenet: Magyar Péter odament Gulyás Gergelyhez veszekedni a parlamentben

Durva

Kirobbant a botrány: több mint száz iskola és óvoda érintett, szexuális erőszak és brutalitás miatt nyomoznak

kutya

Egy kutya sütötte el a puskát az autóban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különös baleset történt az Egyesült Államokban egy benzinkút közelében. A kutya egy autóban hagyott vadászfegyver elsütőszerkezetéhez érhetett hozzá, a lövés pedig megsebesített egy közelben tartózkodó nőt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyaegyesült államokbansérültbenzinkútvadászpuskaautó

Egy kutya okozhatta azt a szokatlan fegyverbalesetet, amely Nebraska államban, Scottsbluff településén történt. A hatóságok tájékoztatása szerint az eset egy benzinkút közelében zajlott le, amikor a jármű vezetője rövid időre kiszállt az autóból. Az állat a kisfurgon hátsó ülésén maradt, ahol egy élesített vadászpuska is volt. A rendőrség szerint a kutya hozzáérhetett a fegyver elsütőszerkezetéhez, amelynek következtében a puska elsült. A lövedék áthatolt a jármű falán, majd eltalált egy nőt, aki a közelben, egy másik autóban tartózkodott. A sérült a jelentések szerint a közlekedési lámpánál várakozott, amikor a lövedék a karját érte – írta az MTI.

A kutya húzhatta meg a ravaszt
A kutya húzhatta meg a ravaszt
Fotó: Pixabay (Illusztráció)

A kutya által okozott eset körülményeit vizsgálják

A hatóságok vizsgálják, milyen körülmények között tárolták a fegyvert az autóban és hogyan történhetett meg az incidens. A nyomozás egyik fontos kérdése az is, hogy miért maradt élesített állapotban a vadászpuska a járműben.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A nő sérüléseiről részletes tájékoztatást egyelőre nem közöltek, a rendőrség azonban megerősítette, hogy a baleset ügyében eljárás indult.

Szokatlan incidens zavarta meg egy debreceni lakóövezet nyugalmát április végén. A fenyegetőzés odáig fajult, hogy a rémült gyerekek sírva menekültek haza, a szülők pedig azonnal értesítették a rendőrséget, miután a feldúlt férfi rálőtt a gyerekekre.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!