Magyar keresőkutyákkal a lopott arany nyomában Németországban

Mivel az elrabolt érmék többsége a mai napig nem került elő, a Bajor Állami Rendőrség a magyarországi ArcheoDogs Hungary csapatához fordult segítségért. Az EBESZ közvetítésével létrejött akcióban négy spániel és egy németjuhász kapott kulcsszerepet, amelyeket trénereikkel és a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársával együtt egy németországi házkutatáshoz kértek fel erősítésként. A nyomozók célja az volt, hogy a különleges szimatú kutyák segítségével bukkanjanak rá a feltehetően ott elrejtett kincsre. A sikeres bevetés érdekében a bajor rendőrök márciusban még Budapestre is elhoztak néhányat a korábban lefoglalt eredeti aranyrögökből és érmékből, hogy a négylábú nyomozók közvetlenül a májusi házkutatás előtt tökéletesen megismerhessék és begyakorolhassák a kelta arany egyedi szagmintáját – írta a Magyar Nemzeti Múzeum.

Magyar keresőkutyák az arany nyomában

Fotó: Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum

Nem jártak sikerrel a magyar kutyák a bajor aranyrablás helyszínén

Néhány nappal ezelőtt a Bajor Állami Rendőrség által kijelölt ingatlanban végrehajtották a mélyreható házkutatást, amelyben a Magyar Nemzeti Múzeumban tréningelt keresőkutyák mellett csúcstechnológiás radarok, 3D-s terepi térképezés és forenzikus eljárások is szerepet kaptak. A nyomozók emellett a német és kanadai rendőrség, valamint az amerikai vámügy speciális, rendkívül alapos házkutatási technikáit is bevetették.

Bár az eltűnt kelta aranykincs végül nem került elő az épületből, a keresés pontossága és részletessége miatt a hatóságok most már teljes biztonsággal kizárhatják ezt a helyszínt.

Ez a nyomozati eredmény – a negatív lelet ellenére – hatalmas lépést jelent a bajor rendőrségnek, hiszen így új irányba tereli a kutatást.

